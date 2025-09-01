Бахрейн получит ракетные комплексы HIMARS

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 14 августа 2025 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Бахрейну по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) наземных ракетных комплексов М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) производства корпорации Lockheed Martin. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 500 млн долл, включая средства обеспечения и пакеты обучения и технической поддержки, при этом само ракетное оружие в поставку не войдёт.

Боевая машина ракетного комплекса М142 HIMARS армии США во время демонстрации в международном аэропорту Бахрейна 13.11.2024 (с) Mazen Mahdi / AFP

Согласно уведомлению, в поставку Бахрейну должны войти четыре боевые машины М142 HIMARS, машины пополнения боекомплекта М1084А3, три комплекта системы автоматизированной передачи данных и управления огнем артиллерии International Field Artillery Tactical Data System (IFATDS), установленные на автомобилях M1152 HMMWV комплекты системы управления огнем Fire Direction Center, системы радиосвязи, учебное имущество, и прочее сопутствующее оборудование. Из ракет Бахрейну в рамках данной поставки предполагается передать только практические ракеты М28А2 LCRRPRP, так что боевые ракеты Бахрейну придется закупать по отдельным контрактам.

В настоящее время армия Бахрейна имеет девять боевых машин РСЗО М270 MLRS, полученных в 1997 году. В марте 2022 года DSCA выпустило уведомление о планируемой модернизации этих машин армии Бахрейна до уровня М270А1 по линии FMS с планируемой стоимостью 175,98 млн долл. В 2019 году Бахрейн заключил соглашения по линии FMS о приобретении для использования в составе своих MLRS после их модернизации корректируемых ракет M31 GMLRS и 110 оперативно-тактических ракет М57 ATACMS, так что Бахрейн уже располагает комплектом ракет, которые может использовать в составе комплекса HIMARS.