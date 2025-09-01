Сербия заключила крупный военный контракт с Израилем

Израильская компания Elbit Systems 13 августа 2025 года сообщила о заключении крупного контракта на общую сумму 1,635 млрд долл. с неназываемой европейской страной сроком на пять лет Согласно пресс-релизу Elbit Systems, контракт предусматривает поставку данной стране наземных модульных мультикалиберных ракетных комплексов PULS (Precise & Universal Launching System), а также "широкого спектра беспилотных разведывательных авиационных систем и барражирующих боеприпасов от оперативного до тактического диапазона", включая FPV-дроны. Также в контракт входят поставка "высокотехнологичных средств ISTAR, включая системы радио- и радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы", и "систем сбора и обработки разведывательной информации, передовых электронно-оптических систем и систем ночного видения, модернизация боевых машин и защитные системы". Кроме того, Заявлено, что Elbit Systems "предоставит комплексное решение для цифровизации и сетевого боя на основе программного обеспечения последнего поколения и передового аппаратного оборудования связи. Сюда входят решения для разведки из пакета командно-управляющих приложений C4ISR. Это интегрированное решение охватывает все оперативные уровни, от стратегического штаба армии до тактического уровня, вплоть до каждой боевой машины".

Боевая стрельба из полученной сухопутными войсками Дании боевой машины наземного модульного мультикалиберного ракетного комплекса Elbit Systems PULS (Precise & Universal Launching System), выполненной на автомобильном шасси Tatra 815-7 Force (6×6), июнь 2024 года (с) вооруженные силы Дании

Согласно информации израильских СМИ, страной-заказчиком является Сербия. Напомним, что ранее в ноябре 2024 года Cербия уже заключила контракт с Израилем на сумму 355 млн долл. на приобретение у Elbit Systems наземных мультикалиберных ракетных комплексов PULS и больших разведывательно-ударных БЛА Hermes 900 (тогда Elbit Systems также официально не раскрывала заказчика). Теперь, видимо, Сербией заключен дополнительный контракт на закупку ракетных комплексов PULS и управляемых ракет к ним.

Сербия стала седьмым известным иностранным заказчиком ракетных комплексов PULS после Дании, Нидерландов, Испании, Германии и двух нераскрываемых стран (одним из которых может быть Таиланд, где этот комплекс выставлялся в "локализованном" исполнении под обозначением D-11). Предварительно закупка комплексов PULS одобрена также Грецией и Австрией. Разработанный и производимый Elbit Systems многоцелевой мультикалиберный ракетный комплекс PULS становится все более заметной альтернативой на мировом рынке американскому ракетному комплексу М142 HIMARS, как на фоне перегруженности корпорации Lockheed Martin заказами на HIMARS и ракеты к ним, так с учетом независимости от американских политических ограничений на продажи HIMARS. Кроме того, комплекс PULS состоит с начала 2024 года и на вооружении сухопутных войск самого Израиля (под названием "Лахав").

Комплекс PULS может использовать 122-мм и 160-мм неуправляемые и управляемые реактивные снаряды, 306-мм управляемые высокоточные ракеты EXTRA, 370-мм управляемые ракеты Predator Hawk, крылатые ракеты Delilah, а также барражирующие боеприпасы SkyStriker. KNDS Deutschland предлагает также интеграцию в состав комплекса EuroPULS противокорабельных ракет Kongsberg NSM и Saab RBS-15 и перспективной крылатой ракеты наземного базирования MBDA Joint Fire Support Missile (JFS-M), а кроме того разработку (при головной роли Diehl Defence) новой ракеты для дистанционного минирования с противотанковыми минами АТ2. Теоретически комплекс PULS способен использовать также стандартные ракеты американских ракетных систем MLRS и HIMARS, однако для этого потребуется заключение лицензионных соглашений с Lockheed Martin и правительством США.

Многоцелевая пусковая установка комплекса PULS (EuroPULS) может выполняться на различных шасси и имеет два транспортно-пусковых контейнера, каждый из которых может вмещать 18 ракет Accular калибра 122 мм с дальностью до 35 км, или десять ракет Accular калибра 160 мм с дальностью до 40 км, или четыре ракеты EXTRA с дальностью до 150 км, или две ракеты Predator Hawk с дальностью до 300 км, или шесть барражирующих боеприпасов SkyStriker.