Politico: Британия запретила Израилю участвовать в выставке вооружения DSEI в Лондоне

ЦАМТО, 29 августа. Власти Британии отстранили представителей Израиля от участия в крупной выставке вооружения DSEI в Лондоне из-за ситуации в секторе Газа, сообщает издание Politico.

"Решение правительства Израиля о дальнейшей эскалации военной операции в секторе Газа неправомерное. В связи с этим мы можем подтвердить, что ни одна правительственная делегация Израиля не будет приглашена", – цитирует издание слова представителя Оргкомитета выставки.

Осведомленные источники издания добавили, что правительство Израиля было проинформировано о том, что запрет может быть снят, если руководство страны продемонстрирует приверженность соблюдению международного гуманитарного права в секторе Газа и других спорных территориях, передает "РИА Новости".