ЦАМТО

BAE Systems выкатила первую БМП CV-90, предназначенную для ВС Чехии

Источник изображения: Фото: mocr.mo.gov.cz

ЦАМТО, 29 августа. Минобороны Чехии сообщило о состоявшейся 28 августа на предприятии BAE Systems Hagglunds в Эрншельдсвике (Швеция) церемонии выкатки первой БМП CV-90, предназначенной для ВС Чехии.

В мероприятии приняли участие министр обороны Чехии Яна Чернохова и ее шведский коллега Пол Йонсон.

Как заявлено, поставка CV-90, которые должны заменить технику советской эпохи, является важнейшим шагом в модернизации ВС Чехии и одновременно позволит реализовать свои возможности чешской оборонной промышленности.

Как сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью 49,3 млрд. млрд. швед. крон (около 2,2 млрд. долл.) на поставку боевых машин пехоты CV-90 Минобороны Чехии заключило с компанией BAE Systems Hagglunds в мае 2023 года. МО Чехии закупит 246 ББМ CV-90, в том числе 29 мобильных мастерских, услуги обучения, запасные части и другие аксессуары.

CV-90 Mk.4 будут поставляться в семи модификациях: БМП, командирской машины, разведывательной машины, машины передовых артиллерийских наблюдателей, инженерной машины, санитарной машины и БРЭМ. Техника поступит на вооружение 7-й механизированной бригады ВС Чехии, которая в настоящее время оснащена БМП-2.

Согласно условиям контракта, доля участия в нем чешской оборонной промышленности составит не менее 40%. BAE Systems Hagglunds уже подписала контракты с чешскими государственными компаниями VOP CZ и VR Group (LOM Praha), а также с компаниями Excalibur Army, Meopta и Ray Service. Всего в проекте примут участие более 20 чешских компаний.

Первые 39 бронемашин будут изготовлены на предприятии BAE Systems Hagglunds в Эрншельдсвике. Начальная партия будет использоваться для испытаний. Сборку оставшихся 207 БМП выполнит чешская VOP CZ. Она осуществит сборку, покраску и финальные испытания техники перед передачей ВС Чехии. VOP CZ также выполнит разработку версий санитарной машины и машины передовых артиллерийских наблюдателей.

Первые бронемашины будут поставлены из Швеции в 2026 году. Основные поставки запланированы на 2027-2030 годы.

В августе 2022 года Минобороны Чехии подписало с оборонным ведомством Словакии соглашение о сотрудничестве при закупке БМП CV-90 Mk.4, включающее оказание поддержки в процессе эксплуатации, обучении, при поставке запасных частей и боеприпасов, а также обмен опытом эксплуатации техники. Словакия заказала 122 БМП CV-90 в декабре 2022 года.

  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Чехия
Швеция
Продукция
БМП-2
Компании
BAE Systems
Проекты
CV-90
