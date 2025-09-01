Новый ОБТ НОАК – учет уроков войны на Украине.

Появление всё большего количества видеозаписей, демонстрирующих новый ОБТ (основной боевой танк), разработанный для Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК), свидетельствует о радикальном изменении приоритетов в проектировании, на которые, по-видимому, сильно повлияли уроки интенсивных танковых боёв, произошедших в ходе российско-украинской войны.

Одним из наиболее значительных изменений является отказ от стандартной 125-мм гладкоствольной пушки в пользу гораздо меньшей по размеру 105-мм пушки, что говорит о смещении акцента с танковых боёв. Установка орудия меньшего калибра позволила значительно снизить вес нового танка и, вероятно, увеличить его боезапас за счёт снижения пробивной способности по отношению к современной броне противника. По всей видимости, это ответ на новую реальность, в которой танковые бои будут происходить редко, как это было на Украине.

Новый ОБТ СВ Китая

Ожидается, что современные армии будут всё больше полагаться на беспилотники и противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) для борьбы с бронетехникой противника. Вместо этого танки в основном используются для поддержки пехоты и борьбы с пехотой и укреплениями противника. Ожидается, что превращение Китая в мирового лидера как в области БПЛА, так и в области ПТУР, таких как HJ-10, ещё больше снизит потребность в том, чтобы его новый ОБТ часто вступал в бой с бронетехникой противника с помощью своей главной пушки.

Также существует значительная вероятность того, что усовершенствование китайских бронебойных снарядов укрепило уверенность в том, что даже 105-мм пушка способна обеспечить достаточную пробивную способность. Ожидается, что улучшенная конструкция танка с более лёгкой пушкой обеспечит особенно высокую мобильность, а также компактность транспортного средства для транспортировки как по воздуху, так и по морю. Вполне вероятно, что два танка могут быть погружены в стратегический транспортный самолёт Y-20, в отличие от одного танка «Тип 99» или «Тип 96».

Новый ОБТ НОАК оснащён большим количеством камер на корпусе и несколькими антеннами для активных радиолокационных систем с электронным сканированием на башне, что указывает на то, что при его разработке приоритет отдавался высокой степени ситуационной осведомлённости. Это крайне важно для того, чтобы машина могла оптимально выполнять роль передового средства усиления для беспилотников, артиллерии и других видов вспомогательного оборудования.

Новый ОБТ НОАК

Предполагается, что эти датчики будут обеспечивать раннее предупреждение об атаке дронов и ПТУР, а также подавать сигнал комплексу активной защиты танка для их автоматического уничтожения. Как и в случае с предыдущим российским танком Т-14, который был представлен в 2015 году, но разработка которого сильно затянулась, в новом китайском танке экипаж находится бок о бок внутри корпуса, что указывает на высокий уровень автоматизации. Ожидается, что такое расположение снизит нагрузку на командира, позволяя ему управлять дроном или выполнять другие новые функции.

Новый китайский ОБТ в целом представляет собой самую современную и революционную конструкцию, когда-либо доходившую до стадии прототипа с начала века. Он демонстрирует способность китайского оборонного сектора особенно быстро адаптироваться к новым реалиям. Традиционные ОБТ, созданные на основе разработок времён холодной войны, продемонстрировали значительную уязвимость на украинском ТВД. 87 процентов танков M1A1 «Абрамс», поставленных Украине США, были потеряны в течение 16 месяцев после начала боевых действий. Большинство же танков «Леопард 2», поставленных из разных стран Европы, были уничтожены ещё быстрее.

ОБТ Т-72Б3, составлявший основу танковых подразделений армии России, также оказался крайне уязвимым в первые месяцы боевых действий, в частности для атак с применением переносных ПТРК, таких как поставленные США ПТУР «Джавелин». Несмотря на эти серьёзные потери, адаптация, предпринятая Россией, Украиной и странами западного мира для снижения уязвимости, тем не менее оказалась гораздо менее радикальной, чем изменения, предложенные Китаем в его новом ОБТ. Вероятно, пройдёт несколько лет, прежде чем другие страны смогут адаптироваться аналогичным образом.

Источник: militarywatchmagazine.com