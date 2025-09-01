"Малка" может превратить танк в металлолом, сообщили в "Ростехе"

Ростех: САУ "Малка" может превратить танк в металлолом

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Мощь боеприпасов российской самоходной артиллерийской установки "Малка" способна перевернуть вражескую технику вверх гусеницами и превратить танк в металлолом, сообщили РИА Новости в "Ростехе".

"Снаряды "Малки" обладают большой разрушительной мощностью. Гаубица может "сложить" укрепленный объект, перевернуть бронетехнику вверх гусеницами и превратить танк в металлолом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Малка" прошла глубокую модернизацию с учетом пожеланий военнослужащих и опыта боевого применения. Машина получила не только новую ходовую часть, но и электронику – приборы связи, управления и контроля, что повысило ее тактико-технические характеристики в части мобильности, скорости развертывания и открытия стрельбы. В госкорпорации рассказали о случае, когда от запроса на огонь до поражения цели прошло менее трех минут.

В "Ростехе" напомнили, что Минобороны РФ недавно сообщило о поражении орудия ВСУ расчетом САУ 2С7М "Малка" на дистанции 20 километров. По данным госкорпорации, при необходимости самоходка может стрелять значительно дальше.

Снаряд "Малки" калибра 203 миллиметра весит более 100 килограммов, и на него слабо влияют погодные условия и ветер в полете. При этом поражающие факторы от взрыва тяжелого боеприпаса сохраняют свое убойное действие в радиусе до 100 метров, поэтому гаубица очень эффективна в контрбатарейной борьбе, рассказали в "Ростехе".