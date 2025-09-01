Войти
РИА Новости

"Малка" может превратить танк в металлолом, сообщили в "Ростехе"

447
0
+1
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Ростех: САУ "Малка" может превратить танк в металлолом

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Мощь боеприпасов российской самоходной артиллерийской установки "Малка" способна перевернуть вражескую технику вверх гусеницами и превратить танк в металлолом, сообщили РИА Новости в "Ростехе".

"Снаряды "Малки" обладают большой разрушительной мощностью. Гаубица может "сложить" укрепленный объект, перевернуть бронетехнику вверх гусеницами и превратить танк в металлолом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Малка" прошла глубокую модернизацию с учетом пожеланий военнослужащих и опыта боевого применения. Машина получила не только новую ходовую часть, но и электронику – приборы связи, управления и контроля, что повысило ее тактико-технические характеристики в части мобильности, скорости развертывания и открытия стрельбы. В госкорпорации рассказали о случае, когда от запроса на огонь до поражения цели прошло менее трех минут.

В "Ростехе" напомнили, что Минобороны РФ недавно сообщило о поражении орудия ВСУ расчетом САУ 2С7М "Малка" на дистанции 20 километров. По данным госкорпорации, при необходимости самоходка может стрелять значительно дальше.

Снаряд "Малки" калибра 203 миллиметра весит более 100 килограммов, и на него слабо влияют погодные условия и ветер в полете. При этом поражающие факторы от взрыва тяжелого боеприпаса сохраняют свое убойное действие в радиусе до 100 метров, поэтому гаубица очень эффективна в контрбатарейной борьбе, рассказали в "Ростехе".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С7 Пион
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 20:33
  • 0
Комментарий к ""Дракон", "Черный орел", "Прорыв": как танкопром искал пути к совершенству"
  • 01.09 18:29
  • 0
Ответ на "Зеленский заявил о планировании новых ударов по РФ и показал пуск «Фламинго»"
  • 01.09 18:15
  • 0
Комментарий к "Впервые в истории! Детальный анализ ядерной доктрины России (JB Press, Япония)"
  • 01.09 16:35
  • 10355
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.09 16:31
  • 0
Агрессивный «Защитник»
  • 01.09 11:20
  • 1
Если завтра война: пять пакистанских видов вооружений, которых должна бояться Индия (The National Interest, США)
  • 01.09 10:39
  • 1
Трамп обсуждает отправку на Украину частной армии (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 01.09 10:35
  • 1
Зеленский заявил о планировании новых ударов по РФ и показал пуск «Фламинго»
  • 01.09 06:14
  • 0
Новые антирусские "тараны"?
  • 01.09 05:42
  • 147
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 31.08 19:15
  • 10
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 31.08 06:04
  • 1
Комментарий к "Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России"
  • 30.08 10:50
  • 1527
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.08 21:05
  • 1
В России экспериментируют с уникальной связью через беспилотники
  • 29.08 20:16
  • 109
Обзор программы создания Ил-114-300