Знания сильных: как Россия делится с Монголией опытом СВО

Совместные учения «Селенга-2025» укрепляют партнерство двух стран, основанное на общей истории и военных традициях

Основываясь на давнем союзе и общей военной истории, Россия и Монголия продолжают укреплять партнерство. На совместных учениях «Селенга-2025» российские военные впервые поделились с монгольскими коллегами уникальным опытом использования мотоциклов и багги в штурмовых операциях, что открывает новую страницу в военном сотрудничестве двух стран. Почему в условиях современной войны легкий маневренный транспорт вытесняет традиционную бронетехнику, — в материале «Известий».

Российско-монгольские учения «Селенга-2025»

На учениях «Селенга-2025» российские военные впервые поделились с монгольскими коллегами опытом использования мотоциклов и багги в штурмовых операциях, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Занятия проходят на полигоне Восточного военного округа «Бурдуны». Контроль за правильностью действий обучающихся осуществляют опытные инструкторы — участники специальной военной операции, которые при необходимости оперативно корректируют процесс обучения.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

В рамках военных учений российские и монгольские военнослужащие провели совместную контртеррористическую операцию. Спецназ обеих стран высадился в тылу условного противника для захвата командного пункта, а авиация нанесла удары по его резервам и огневым точкам, выявленным с помощью беспилотников. После подавления сопротивления и разминирования маршрутов с помощью инженерно-саперных подразделений, оснащенных дополнительной защитой от FPV-дронов, военные освободили захваченный промышленный объект в приграничном районе, сообщили в Минобороны России.

— Военнослужащие Монголии стремятся перенять боевой опыт у российских коллег, начиная от действий на уровне тактической группы и заканчивая навыками отдельных стрелков. Основной целью является своевременное освоение всех актуальных изменений в тактической подготовке, а также повышение уровня взаимодействия между подразделениями. Уровень организации учения оценивается как высокий. Сотрудничество между командованием Восточного военного округа и сухопутных войск Монголии прошло на должном уровне. Все задачи, поставленные в ходе планирования, были успешно выполнены — от подготовки учебных полигонов до реализации всех элементов учения, — отметил бригадный генерал Вооруженных сил Монголии Цэвэнхуу Буяндэлгэр.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Активное применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне СВО кардинально изменило характер боевых действий, создав уникальные тактические вызовы. По словам военного эксперта Юрия Лямина, в условиях тотального наблюдения и ударов с воздуха традиционная тяжелая техника, как правило, становится легкой мишенью. В результате для успешных операций теперь требуется либо сверхзащищенная бронетехника, способная выдерживать многочисленные попадания, либо, наоборот, максимально легкие и маневренные средства — такие как мотоциклы и багги.

— Эти компактные и быстрые транспортные средства обладают рядом преимуществ. Во-первых, это небольшая и динамичная цель, в которую оператору дрона значительно сложнее попасть. Во-вторых, за счет меньших размеров и меньшего теплового следа их труднее обнаружить издалека. В-третьих, легкая техника незаменима в условиях пересеченной и лесистой местности, а также в разрушенных городских районах, где завалы и обломки делают передвижение тяжелых машин невозможным, — пояснил он «Известиям».

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Опыт показал, что для обеспечения прифронтовой логистики в условиях, когда каждый грузовик рискует быть уничтоженным, легкие и незаметные багги могут оперативно доставлять боеприпасы и грузы на передовую, отметил эксперт.

— Россия делится этими наработками с дружественными странами, в том числе с Монголией. Наши союзники, зная, что у нас проходят совместные учения, могут запросить у нашей страны сделать упор на определенных аспектах. Несмотря на то что Монголия не входит в ОДКБ, наши отношения давние и дружественные. Гранича и с Россией, и с Китаем, Монголия стремится поддерживать стабильность и укреплять свою обороноспособность, — уточнил Юрий Лямин.

Использование легкой техники не является новшеством в истории войн. В частности, мотоциклы активно применялись и в Ирано-иракской войне. Однако сейчас, в условиях доминирования дронов, их роль многократно возросла. Эту тенденцию подтверждают и другие страны, включая Китай, на чьих учениях также отрабатывается тактика выдвижения пехоты на легкой технике. Очевидно, что в будущих конфликтах это веяние будет только усиливаться, считает эксперт.

Давние союзники

Россия и Монголия традиционно проводят совместные ежегодные военные учения. С 2011 года они известны под названием «Селенга», а с 2008 по 2010 год носили название «Дархан».

В октябре 2018 года военные ведомства двух стран заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве. В том же году Россия передала Монголии военно-технического имущества на сумму, превышающую 13 миллионов долларов. А в сентябре 2019 года в Улан-Баторе стороны договорились возобновить действие соглашения от 2004 года, по которому Монголия получает безвозмездную военно-техническую помощь.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Монголию и Россию объединяет общее прошлое, рассказал «Известиям» военный эксперт Вадим Козюлин.

— Монгольские части вместе с нашими участвовали в военных конфликтах с Японией перед Второй мировой войной и в разгроме Квантунской армии в 1945 году, — отметил он. — Во время Великой Отечественной войны монголы поставили более полумиллиона лошадей нашей армии, а также множество других ценных ресурсов. Это была большая и значимая помощь для нашей страны. В Монголии многие говорят по-русски, сейчас большое количество студентов обучается в российских вузах, будущие офицеры получают образование в наших военных учебных заведениях. Монгольская армия была построена СССР и во многом придерживается советских стандартов. Это страна важна как союзник. Нам необходимо поддерживать и улучшать наши отношения, в том числе и в сфере военно-технического сотрудничества.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

В ходе СВО наши войска получили хороший боевой опыт использования багги и мотоциклов, и сейчас он интересен многим странам, пояснил Вадим Козюлин.

— Для Монголии он особенно ценен, — отметил он. — Это страна с большой территорией, но небольшим военным бюджетом. Им дорого массово закупать тяжелую технику. Использование легкой небронированной техники на открытых степных просторах для них особо актуально. Багги и мотоциклы, конечно, не кони, но их применение соответствует военной национальной культуре этой страны, менталитету жителей.

Справка «Известий» Дипломатические отношения между Монголией и СССР были установлены еще в 1923 году. После того как в 1924 году Монгольская Народная Республика (МНР) выбрала путь социалистического развития, Советский Союз долгое время оставался единственным государством, поддерживавшим с ней дипотношения. А советские специалисты активно помогали стране строить больницы, школы, развивать промышленность и науку. СССР также сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности Монголии. Когда в 1939 году Япония вторглась на монгольскую территорию у реки Халхин-Гол, отряды Красной армии под командованием Георгия Жукова пришли на помощь и разгромили захватчиков. В свою очередь Монголия оказывала помощь СССР в борьбе с фашистской Германией, осуществляя поставки стратегического сырья для нужд военной промышленности, продовольствия, теплых вещей. И участвовала в разгроме Японии в 1945 году. После распада СССР отношения ослабли, но не прервались. Сейчас основой для сотрудничества служит Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве от 2019 года. На данный момент взаимодействие двух стран регулируется более чем 160 документами.

В общевойсковых соединениях созданы мотоциклетные роты

Министерство обороны России создало отдельные мотоциклетные роты в составе мотострелковых соединений. Перед отправкой на фронт бойцы проходят месячный курс специальной подготовки на полигонах.

Программа обучения включает отработку штурмовых действий в лесополосах и городской застройке. Мотоциклисты учатся тактическому ориентированию, маскировке и работе в условиях активного противодействия беспилотникам. Также они осваивают преодоление открытой местности, сохраняя при этом боевой порядок. Особое внимание уделяется психологической подготовке личного состава.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Так, важную роль в освобождении поселка Орехово в ДНР сыграли бойцы-мотоциклисты. Основная атака планировалась с юга населенного пункта, а они, чтобы отвлечь внимание, заехали с северного направления. Такое решение дало возможность быстро зайти в поселок, закрепиться в нем и затем выйти на границы Днепропетровской области.

Юлия Леонова