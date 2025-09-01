Освобождавший Часов Яр снайпер ВДВ рассказал о преимуществе российских винтовок

Снайперскую винтовку ОРСИС Т-5000 старший разведчик-снайпер 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии назвал лучшей в мире

ДОНЕЦК, 29 августа. /ТАСС/. Российская снайперская винтовка ОРСИС Т-5000 338-го калибра является лучшей в мире в своем классе. Такое мнение высказал ТАСС старший разведчик-снайпер 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным Бабай, участвовавший в освобождении Часова Яра.

"ОРСИС 338-го калибра, я бы сказал, самый лучший экземпляр в мире. Точность ее просто на высоте. Точность достигается не только мастерством снайпера, но и шикарным исполнением этой модели. Даже при стрельбе из неудобных позиций она прощает снайперу какие-то определенные грешки и бьет точно в цель", - сказал он.

Бабай отметил, что рабочая дальность его винтовки составляет 1 800 метров. При этом он выделил высокую эффективную убойную дальность. "В том случае, если противник находится за какой-то небольшой несерьезной преградой, его можно как раз поразить именно через укрепление. И, если противник даже не "200", как минимум он становится "300", - сказал снайпер.