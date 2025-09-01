Politico: Европа обсуждает возможность создания на Украине буферной зоны

Предлагаемый ими план мирного урегулирования предусматривает 40-километровую демилитаризованную зону

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Лидеры стран Европы обсуждают возможность создания на территории Украины 40-километровой буферной зоны в рамках мирного урегулирования. Об этом сообщила 28 августа газета Politico.

Ссылаясь на пятерых дипломатов, издание подчеркивает, что речь идет об отчаянных попытках европейских стран обеспечить преодоление конфликта на Украине за счет инициатив, выгодных России. Вариант создания буферной зоны является одним из предложений, изучаемых европейцами, на случай прекращения огня или долгосрочного урегулирования конфликта, уточняется в материале. "Тот факт, что официальные лица [Европы] рассматривают возможность отрезать часть территории Украины для того, чтобы навязать хрупкий мир, свидетельствует об отчаянии союзников по НАТО в процессе поиска способа завершения войны <...>", - пишет Politico. По ее словам, складывается впечатление, что США не участвуют в этих дискуссиях.

"Они хватаются за соломинки", - сказал газете, комментируя обозначенные идеи европейцев, бывший заместитель помощника министра обороны США Джеймс Таунсенд. Он курировал ранее отношения с Европой и союзниками по НАТО. "Россияне не боятся европейцев", - отметил бывший сотрудник Пентагона. По его оценке, ни британские, ни французские войска, в случае их размещения в упомянутой буферной зоне, не остановят продвижение Вооруженных сил России, если Москва сочтет необходимым действовать таким образом.

В статье поясняется, что европейцы обсуждают вариант переброски в буферную зону от 4 тыс. до примерно 60 тыс. военнослужащих. При этом один из источников Politico заявил, что в ходе состоявшейся 25 августа видеоконференции начальников Генштабов стран НАТО инициатива не рассматривалась. Участие в этом виртуальном совещании приняли в том числе председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

Кроме того, как указывается в публикации, Европа рассчитывает, что львиная доля контингента для создания буферной зоны или обеспечения прекращения огня предоставит Киев.

О позиции Трампа

Между тем журнал The Atlantic в опубликованной 28 августа статье сообщил, что Трамп в последние дни выражал в узком кругу гнев по поводу отсутствия прорывов на переговорах по Украине, выплескивая часть раздражения "на [Владимира] Зеленского и Европу". Глава американской администрации не рвется к более глубокому вовлечению США в конфликт, опасается отчуждения своих сторонников из движения MAGA и все больше возлагает ответственность за боевые действия на Украине на своего предшественника в Белом доме Джо Байдена, свидетельствует The Atlantic. "Он просто хочет, чтобы это кончилось. Почти не имеет значения, каким образом", - сказал журналу про Трампа и конфликт на Украине неназванный американский чиновник высокого ранга.

MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой") - главный политический лозунг Трампа в ходе его избирательной кампании 2016 года. Он прочно закрепился в политическом лексиконе США.