Гендиректор НИЦ Дутов: ИИ-помощника пилота внедрят в течение нескольких лет

Помощника пилота на основе искусственного интеллекта (ИИ) могут внедрить в системы самолетов в течение нескольких лет. Об этом сообщил гендиректор НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского» Андрей Дутов, передает ТАСС.

Он отметил, что реализуемую институтом программу называют «вторым пилотом ИИ». «По сути дела, это такая модерация всех опасностей, которые происходят. Это задача сегодняшнего дня. Я думаю, что в течение 2-3 лет такое решение будет. Соответственно, это будет реализовано уже даже на существующей технике», — сказал Дутов в рамках форума «Технопром-2025» в Новосибирске.

Гендиректор добавил, что внедрение технологий на основе ИИ поможет пилоту правильно оценивать большой объем информации, который он получает.

В марте журнал The National Interest писал, что создаваемый в рамках программы Next-Generation Air Dominance самолет нового поколения F-47 может стать последним пилотируемым истребителем Военно-воздушных сил США.