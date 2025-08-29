Россия первой во всём мире собирается продемонстрировать замыкание ядерного топливного цикла.

К 2030 году

Госкорпорация «Росатом» планирует к 2030 году первыми в мире продемонстрировать замыкание ядерного топливного цикла, о чем заявила директор по управлению научно-техническими программами и проектами госкорпорации «Росатом» Наталья Ильина.

Активизируется работа по инновационным ядерным направлениям, по развитию малых станций, средних станций. Ну, соответственно, на это мы обращаем, конечно, внимание, и нам важно реализовать проекты к 2030 году. Первый в мире ядерный энергокомплекс из трех объектов состоит: энергоблок, естественно, безопасности с реактором БРЕСТ. Первый в мире завод по производству плотного топлива. Кстати, он уже реализован на площадке Северска. Первый объект построен, мы показали возможности. И я надеюсь, что как раз к 2030 году замыкание ядерного топливного цикла мы продемонстрируем первые во всем мире. — Наталья Ильина.