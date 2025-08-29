В России экспериментируют с уникальной связью через беспилотники

В России тестируют купольную связь на БПЛА

Инженеры предприятия «Гонец» из структуры Роскосмоса, при поддержке «Геоскана» из Санкт-Петербурга и «Беспилотных авиационных систем» из Томска осуществили эксперимент, в рамках которого организованная на одном беспилотнике зона купольной связи была использована для обеспечения устойчивой связи на другом дроне и не только.

Как уточняется, беспилотник модели «Геоскан 201», который уже участвовал в других подобных тестах и имеющий на борту передовой радиокомплекс «Гонец», подняли на четырехкилометровую высоту, где развернули зону стабильной связи с радиусом покрытия порядка 170 км. В данной зоне с помощью компактных модемов «Гонец» успешно смогли воспользоваться связью движущийся транспорт, беспилотник типа «ДИАМ-20» и ряд отдельных пользователей, которые принимали участие в испытаниях.

В России тестируют купольную связь на БПЛА

За счет небольших габаритов спутникового модема «Гонец», также имеющего рекордно малый вес в 89 граммов, имеется возможность применять его на беспилотниках самых разных типов, а ненаправленные антенны обеспечивают стабильную связь даже на сложных рельефах местности и при резких изменениях направления полета.

Макс Антонов