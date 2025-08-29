Войти
Польша потратит рекордную сумму на оборону в 2026 году

Военнослужащий ВС Польши
Военнослужащий ВС Польши.
Источник изображения: Kuba Stezycki/Reuters

Минфин Польши: Варшава потратит на оборону в 2026 году рекордные 4,8% ВВП

Польские власти потратят рекордные для стран НАТО 4,8% ВВП на оборонные нужды в 2026 году, заявил на пресс-конференции министр финансов республики Анджей Доманьский. Об этом сообщает ТАСС.

"Правительство выделит рекордную сумму 200 млрд злотых ($54,5 млрд) на оборону. Ожидается, что эта сумма составит более 4,8% ВВП - это самый высокий показатель среди всех стран - членов НАТО", - сказал глава польского минфина.

Он также добавил, что дефицит бюджета Польши в следующем году достигнет 6,5%.

Страны НАТО обязались направлять 5% ВВП на оборону ежегодно к 2035 году. Соответствующая договоренность была достигнута на саммите альянса, который прошел 24-25 июня в Гааге.

Как сообщала газета The Telegraph, обязательство в размере 5% ВПП включит в себя две основные категории оборонных инвестиций. По информации издания, члены альянса "будут выделять по меньшей мере 3,5% ВВП каждый год на основе согласованного определения оборонных расходов НАТО к 2035 году для финансирования основных оборонных потребностей и выполнения целей Североатлантического альянса по наращиванию оборонного потенциала".

Еще до 1,5% ВВП будут выделяться для защиты критической инфраструктуры, обеспечения гражданской готовности и устойчивости, обороны сетей, стимулирования инноваций и укрепления оборонной промышленной базы.

Ранее Медведев пригрозил Австрии ответом на возможное вступление в НАТО.


Дмитрий Архипов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
