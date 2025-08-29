Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура.

Российские военные уничтожили в устье Дуная средний разведывательный корабль (СРК) украинских военно-морских сил "Симферополь". Удар был нанесен с помощью быстроходного безэкипажного катера (БЭК), в результате чего "Симферополь" затонул. Для российских военных, как отмечают эксперты, это первая операция подобного рода, ранее корабли противника не уничтожались с помощью БЭК.

В военно-морских силах Украины подтвердили факт российского удара по "Симферополю", но пока не признали, что корабль затоплен. "Мы подтверждаем факт удара по кораблю, в настоящее время продолжается устранение последствий атаки. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены", – заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Разведывательный корабль "Симферополь" проекта "Лагуна" строили в Одессе в 2016-2019 годах в корпусе рыболовного траулера проекта 502ЭМ. В мае 2019 года на корабле произошел пожар, который повлиял на сроки ввода в эксплуатацию, но проект был доведен до испытаний. Первый выход в море СРК совершил 30 января 2020 года, но испытания продолжались около двух лет.

Длина корабля около 55 метров, ширина – 9,8 метра, высота – пять метров, водоизмещение составляет чуть менее 1300 тонн. Автономно корабль мог перемещаться в течение 28 суток.

Основой комплекса разведывательного оборудования была станция радиотехнической разведки "Мельхиор", произведенная киевским НИИ "Квант-Радиолокация". На корабле также могли быть установлены поставленные Украине в 2019 году широкополосные пеленгаторные антенны международной компании Rohde & Schwarz.

Из вооружений на корабле была автоматическая пушка, пулеметы и переносные зенитно-ракетные комплексы. Летом 2023 года его вооружили шестиствольным скорострельным оружием АК-306. Это советская автоматическая артиллерийская установка калибром 30 мм.

Как рассказал медиапроекту WarGonzo моряк запаса, "Симферополь" можно считать олицетворением "могучих" военно-морских сил Украины. "Это самое крупное судно, что смогла построить и принять в состав своего флота постмайданная Украина… Возможно, атака русского БЭКа предотвратила первый выход украинского разведывательного траулера в море. Вот и нечего называть свои корабли именами чужих городов", – отметил спикер.

"Потопление российским безэкипажным катером корабля "Симферополь" ВМС Украины – важный прецедент. Мы показали, что у нас есть морские дроны, которые будут кошмарить не только остатки украинского флота, но и те суда, которые везут оружие для ВСУ под видом гражданских грузов", – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

По его мнению, для российских сил открывается перспектива "взять под контроль одесские порты". "Нынешняя операция стала хорошей демонстрацией наших возможностей", – добавил собеседник. Кнутов напомнил, что Россия активно ведет разработку БЭКов. В июне прошлого года были представлены "Визир", "Оркан", "БЭК-1000". В 2025 году безэкипажные катера были применены на учениях "Июльский шторм".

Успех удара по украинскому кораблю, подчеркивает Кнутов, обеспечила разведка. "Наверняка работал беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который имеет хорошую разведывательную аппаратуру, мощную видеокамеру. С помощью БПЛА, вероятно, обнаружили цель, а дальше по наводке действовал БЭК", – рассуждает собеседник.

"Потопление "Симферополя" стало пробным и успешным ударом. Я думаю, что в последующем мы увидим еще такие операции, а применение морских дронов станет более широким. Таким образом, противнику придется чувствовать себя неуютно в тех морских акваториях, к которым он привык", – акцентировал Кнутов.

"Россия продвинулась далеко вперед. И это очень радует, есть убежденность, что мы на правильном пути для достижения своих целей. Безэкипажный катер нужно было сначала построить, затем испытать, "прокатать". Также мы способны управлять БЭКом на больших расстояниях – катер довели до устья Дуная, где была обнаружена цель и осуществлен подрыв", – отметил адмирал Владимир Комоедов, бывший командующий Черноморским флотом России.

По мнению собеседника, при достаточном количестве безэкипажных катеров можно будет "закрыть Одессу, Николаев и всю украинскую прибрежную инфраструктуру, связанную с причалами, хранением ГСМ и всего остального, что необходимо для обеспечения кораблей".

Следующими целями российских БЭКов могут стать украинские катера, полученные Украиной от Британии, США, Франции и Швеции. Сейчас эти суда можно встретить не только в Черном море, но и на реках, в том числе на Дунае и Днепре. "Не все коту масленица, у России есть, что противопоставить. Турция строит для Украины корветы, другие страны тоже собираются что-то передавать. Поэтому новые цели найдутся", – полагает адмирал.

В свою очередь Максим Климов, капитан III ранга запаса, считает, что БЭКи в первую очередь нужны для противодействия "очень серьезной подводной угрозе". "БЭКи подходят для создания очень эффективной распределенной поисковой системы. Ни одна другая страна не сможет сделать такую систему", – считает Климов.

По его мнению, для уничтожения украинских кораблей, в том числе маневренных катеров, эффективны противокорабельные ракеты, для которых требуется система разведки и целеуказания. Отчасти эти функции также смогут выполнять БЭКи.

Эксперт в области беспилотных аппаратов Денис Федутинов особо отмечает сам факт того, что для поражения объектов ВСУ использован российский БЭК. "Как видно из опыта СВО, переосмысление концепции брандеров на современном технологическом уровне способно обеспечить впечатляющую результативность против стационарных и подвижных целей, стоимость которых на порядки выше стоимости задействованных БЭКов", – заключил аналитик.

Андрей Резчиков,

Анастасия Куликова