Адмирал рассказал о возможностях российских БЭКов возле берегов Украины

Украинский разведывательный корабль «Симферополь»
Украинский разведывательный корабль «Симферополь».
Источник изображения: @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Адмирал Комоедов: После «Симферополя» для российских БЭКов есть новые цели

С помощью безэкипажных катеров Россия может контролировать всю прибрежную инфраструктуру Украины, а также угрожать ее флоту, сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов. В четверг стало известно об уничтожении российскими военными украинского разведывательного корабля «Симферополь» с помощью безэкипажного катера (БЭК).

"Россия продвинулась далеко вперед. И это очень радует, есть убежденность, что мы на правильном пути для достижения своих целей, ведь безэкипажный катер нужно было сначала построить, затем испытать, "прокатать". Также мы способны управлять БЭКом на больших расстояниях – катер довели до устья Дуная, где была обнаружена цель и осуществлен подрыв", – отметил адмирал Владимир Комоедов, бывший командующий Черноморским флотом России.

По мнению собеседника, при достаточном количестве безэкипажных катеров можно будет "закрыть Одессу, Николаев и всю украинскую прибрежную инфраструктуру, связанную с причалами, хранением ГСМ и всего остального, что необходимо для обеспечения кораблей".

Следующими целями российских БЭКов могут стать украинские катера, полученные Украиной от Британии, США, Франции и Швеции. Сейчас эти суда можно встретить не только в Черном море, но и на реках, в том числе на Дунае и Днепре. «Не все коту масленица, у России есть, что противопоставить. Турция строит для Украины корветы, другие страны тоже собираются что-то передавать. Поэтому новые цели найдутся», – полагает адмирал.

В четверг Минобороны России заявило об уничтожении среднего разведывательного корабля военно-морских сил Украины «Симферополь» в устье Дуная. Удар наносился с помощью быстроходного безэкипажного катера. Это первый подобный случай в истории российского флота.

Позже Минобороны распространило кадры, на которых запечатлен момент атаки на украинский корабль.

Андрей Резчиков

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
