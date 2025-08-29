Войти
В Италии заявили, что не направят военных на Украину

Флаг Италии
Флаг Италии.
При этом Рим готов оказывать "внешнее содействие" безопасности, отметили в заявлении пресс-службы правительственного дворца Киджи

РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Италия не будет направлять своих военных на Украину, но допускает участие в обеспечении гарантий безопасности "извне" и только после установления перемирия. Об этом говорится в заявлении пресс-службы правительственного дворца Киджи после состоявшегося совещания лидеров правящей коалиции, созванного премьер-министром Джорджей Мелони для оценки потенциального пути мирных переговоров по Украине после недавних встреч в Белом доме.

"Было подтверждено, что участие Италии в потенциальном развертывании многонациональных сил на территории Украины не предусматривается, а варианты мониторинга и прочей деятельности за пределами Украины рассматриваются только после прекращения боевых действий", - говорится в сообщении для СМИ.

Ранее Мелони сообщила, что гарантии безопасности Украине по образцу 5-й статьи Североатлантического договора - это основной механизм, рассматриваемый западными союзниками Киева. Она напомнила, что с этим предложением изначально выступил Рим, который формально не входит в "коалицию желающих" стран, допускающих возможность направления своих военных для наблюдения за соблюдением прекращения огня.

Ранее газета Corriere della Sera сообщила, что Италия может предоставить своих саперов для разминирования украинских территорий. 

  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Украина
