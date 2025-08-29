Войти
ТАСС

Венгрия требует от Украины прекратить попытки втянуть ее в войну с Россией

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Как отметил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, власти просят не угрожать энергетической безопасности республики

БУДАПЕШТ, 28 августа. /ТАСС/. Венгрия требует от Украины прекратить провокации и попытки втянуть ее в военный конфликт с Россией, к которому она не имеет никакого отношения. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на высказывания своего украинского коллеги Андрея Сибиги.

"Это не наша война! Мы не несем за нее ответственности, мы ее не начинали, мы в ней не участвовали. Прекратите провоцировать нас, перестаньте угрожать нашей энергетической безопасности и пытаться втянуть нас в вашу войну!" - написал Сийярто в Х.

Ранее он объявил, что Венгрия вводит санкции против командира украинского военного подразделения, ответственного за нападения на нефтепровод "Дружба". Речь идет о гражданине Украины, этническом венгре из Закарпатья Роберте Бровди, который является командующим Силами беспилотных систем Украины.

После этого Сибига попытался пристыдить Сийярто, утверждая, что "Венгрия оказалась на неправильной стороне истории". Глава украинского МИД пообещал "зеркально ответить" на санкции против Бровди.

На прошлой неделе ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на российской территории. Поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены на время ремонта магистрали. Будапешт и Братислава потребовали от Киева прекратить нападения и напомнили Еврокомиссии, что та взяла на себя обязательства обеспечивать энергетическую безопасность стран ЕС.

28 августа поставки нефти из России в Венгрию и Словакию возобновились. Представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова заявила о необходимости обеспечения безопасности любых энергетических объектов, используемых странами ЕС, в том числе нефтепровода "Дружба". Она сообщила, Еврокомиссия поддерживает контакты по этому вопросу с Украиной, а также Венгрией и Словакией, но не сказала прямо, призывает ли Брюссель киевские власти воздерживаться от ударов по этой магистрали. 

