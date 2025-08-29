Военные рассказали о работе приложения «Глаз/Гроза» для общения в зоне СВО

Бойцы группировки войск «Центр» показали работу приложения для военных, в котором можно как написать сослуживцу, так и передать координаты вражеской цели. Как рассказал «Известиям» 28 августа командир отделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Центр» с позывным Стрепет, для установления такой связи используются уникальные разработки.

По его словам, противник быстро развивается, и наша сторона должна реагировать на это оперативно и вносить свои контрмеры. Так, электронное приложение «Глаз/Гроза» позволяет расчету БПЛА напрямую взаимодействовать с расчетами минометов, артиллерии и танков, а также быстро передавать координаты и отрабатывать цели.

«У оператора на экране его пульта реальная работа с дроном. Он наблюдает, ставит цели, которые появляются и уже выводятся мне на экран. Эти цели я передаю уже расчету», — рассказал командир корреспонденту «Известий» Дмитрию Астрахани.

Военный добавил, что раньше приходилось использовать радиосвязь, которая не везде могла действовать в условиях работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Сейчас передавать информацию можно намного быстрее. Командир взвода управления минометной батареи, младший лейтенант Геннадий Дрягин показал, что после пристрелочного выстрела он видит на планшете уже точные координаты и цель, а даже таблицы необходимых поправок, которые передает расчету орудия.

«Во-первых, тебе приходит уже изображение на карте. Во-вторых, подсчитан уже прицел и угломер. Ты просто вводишь данные и их используешь. Также в этой программе можно переписываться», — отметил он.

В этот же день в Минобороны России сообщили, что группировка войск «Центр» сформировала базу данных по уничтожению БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) и протестировала комплекс обработки информации. Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову о выполнении боевых задач с учетом активного применения беспилотной авиации. Глава ведомства оценил, что при использовании показанной программы накапливаются данные для искусственного интеллекта, что пригодится военным.