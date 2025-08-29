Минобороны РФ показало кадры поражения БЭК украинского корабля «Симферополь»

Минобороны России 28 августа опубликовало кадры уничтожения российским беэкипажным катером (БЭК) разведывательного корабля «Симферополь» ВМС Украины.

Указывается, что украинский средний разведывательный корабль был атакован российским БЭК в устье Дуная.

«В результате атаки корабль ВМС Украины затонул», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

О поражении разведывательного корабля «Симферополь» Минобороны сообщило ранее в тот же день. Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов рассказал, что атака на «Симферополь» стала первым случаем, когда российские военнослужащие смогли потопили корабль ВМС Украины с помощью БЭК. Он подчеркнул, что безэкипажные катера представляют собой перспективное направление развития военной техники и асимметричных средств вооружения.