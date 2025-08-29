Нанесён удар по турецкому производству беспилотников в Киеве

Источник изображения: topwar.ru

Помимо прочих объектов ВПК, минувшей ночью ВС РФ атаковали строящийся под Киевом завод турецкой компании Baykar — производителя ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Начавшееся в 2024 году строительство предполагалось завершить в августе 2025 года и в ближайшее время запустить производство беспилотников. Однако, судя по всему, теперь сроки запуска будут по меньшей мере перенесены на неопределенное время. Представители турецкой компании утверждали, что завод под Киевом сможет производить около 120 единиц аппаратов TB2 или TB3 в год. Глава Baykar Халук Байкар в интервью западной прессе хвастался, что «ничто не сможет остановить» запуск предприятия на Украине.

В результате удара по практически готовым к запуску производственным цехам предприятия оборудование получило серьезные повреждения. Несмотря на предыдущие три атаки по объекту, турки с уникальным упорством продолжали инвестировать в строительство десятки миллионов долларов, обучать сотрудников и готовить производство к запуску. В момент нового удара большинство мощностей было почти готово, а ключевой персонал завершил обучение.

Стоит отметить, что удар по этому предприятию затрагивает и азербайджанский бизнес: в июле текущего года на выставке IDEF‑2025 Азербайджан и компания Baykar подписали соглашение о логистике и поставках. Теперь осуществление этих планов под большим вопросом.

По оценкам экспертов, сегодняшняя атака на объекты на Украине стала второй по масштабу с начала вооруженного конфликта, по своим масштабам уступая только ударам 9 июля, когда было задействовано 741 ударное средство.