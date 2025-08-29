Дроны ВС России полетают без оператора

МО: Министру Белоусову показали систему автономного полета БПЛА без оператора

Систему, которая обеспечивает автономный полет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по заданным координатам без участия оператора, показали министру обороны России Андрею Белоусову. Об этом сообщило Минобороны России.

Глава ведомства проинспектировал группировку войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) России. Также министру доложили об апробации комплекса, который позволяет автоматизированно обобщать и анализировать поступающую информацию о применении дронов непосредственно от операторов. Белоусов отметил, что эта программа позволяет накапливать данные для искусственного интеллекта.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект дает огромные преимущества на поле боя, поэтому Россия должна активнее применять его.