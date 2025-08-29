Войти
Аналитик Коротченко назвал окружение Купянска еще одним успехом российских войск

Главный редактор журнала "Национальная оборона" подчеркнул, что стратегическая инициатива по всей линии боевого соприкосновения находится полностью в руках российских вооруженных сил

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Взятие в клещи города Купянска Харьковской области является показателем эффективности действий российских подразделений в зоне СВО и очередным вкладом в будущую победу ВС РФ. Об этом в беседе с ТАСС сказал военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Неуклонное движение вперед российских сил идет по всей линии боевого соприкосновения, и каждый успешный тактический боевой эпизод, Купянск в том числе, - это вклад в копилку нашей грядущей победы", - сказал аналитик.

Он подчеркнул, что в настоящее время стратегическая инициатива по всей линии боевого соприкосновения находится полностью в руках российских вооруженных сил, что свидетельствует о том, что по качеству вооружения, его наличию, численности группировок войск, боевому духу преимущество в руках российских воинов. "В зависимости от того, как складывается ситуация на каждом конкретном участке фронта, там, где это возможно, российские подразделения продвигаются вперед, реализуя различную тактику боевых действий в ходе прорывов, окружения группировок противника и их уничтожения", - добавил Коротченко.

28 августа стало известно, что российские войска закрепились в северной части Купянска, в частности, на улице Украинской. 23 августа глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщал ТАСС, что российские войска держат на огневом контроле трассу снабжения украинской группировки в Купянске. 

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
