На врио начальника военного представительства Минобороны завели дело

На врио начальника военного представительства МО Мороза завели уголовное дело

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Военные следователи возбудили дело о ненадлежащем исполнении обязанности при выполнении гособоронзаказа против начальника службы контроля качества продукции Дмитрия Мороза, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.

"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника службы контроля качества изготавливаемой продукции Дмитрия Мороза. Мороз подозревается в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей при выполнении государственного оборонного заказа (часть 1.1 статьи 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант является врио начальника 199-го военного представительства Минобороны России.

По данным следствия, в 2022-2023 годах между госзаказчиком и АО "Электросигнал" был заключен многомиллионный госконтракт на поставку изделий связи, контроль за исполнением контракта возлагался на Мороза.

Отмечается, что в указанный период Мороз подписал документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости и об объемах работ; в результате условия контракта выполнены не были, чем МО РФ был причинен ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.