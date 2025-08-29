Войти
Российскому флоту предрекли распространение нового типа вооружения

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости.

Военный эксперт Дандыкин: Российские морские дроны будут распространяться

После успешного применения российского быстроходного безэкипажного катера (БЭК) против корабля противника подобные морские дроны могут массово распространиться на всех российских флотах, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Сейчас мы нагнали противника по воздушным дронам. И, с учетом того что у нас уже было, создали свои, — сказал Дандыкин. — На Балтике мы проводили учения с использованием БЭК, и он успешно поразил цель. Теперь мы наблюдаем первое боевое применение дрона и его успех».

Военный эксперт выразил уверенность в том, что теперь в Черном море будут не только БЭКи противника, но и российские, способные атаковать портовые сооружения и вести войну дронов.

«Наверняка теперь будут поднимать вопрос о том, чтобы на кораблях с экипажем были дроны в качестве оружия. И именно под это сейчас заточены все наши учения. Думаю, распространяться российские БЭКи будут не только на Черном море, но и на всех наших флотах», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что российские войска ударили по разведывательному кораблю Вооруженных сил Украины с помощью безэкипажного катера. Считается, что это первый случай успешного применения отечественного морского дрона.

