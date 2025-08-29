Украина применила метеозонды со взрывчаткой для атаки на Липецкую область

Метеозонд со взрывчатой в Тарусском районе Калужской области. Кадр видео.

В Липецкой области сбили три украинских метеозонда со взрывчаткой

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска возобновили применение метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой — так они нанесли удар по Липецкой области, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Объекты в Липецкой области пытались атаковать три метеорологических воздушных шара с боезарядами", — сказал собеседник агентства.

По данным Минобороны, подобные атаки фиксировались осенью прошлого года.

Накануне вечером в Липецкой области дважды объявляли угрозу атаки беспилотников. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что над областным центром работают системы ПВО. По данным Минобороны, около 19:00 в регионе сбили два украинских беспилотника. Какого они были типа, не уточняется.