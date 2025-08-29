Германия обвиняет Францию в блокировании программы разработки истребителя шестого поколения FCAS

ЦАМТО, 28 августа. Минобороны Германии в представленном бюджетному комитету парламента документе обвинило французскую сторону в блокировании прогресса на следующем этапе совместной программы разработки истребителя FCAS (Future Combat Air System).

Как известно, европейская инициатива, стоимость которой оценивается более чем в 100 млрд. евро, направлена на замену истребителей "Рафаль" и "Еврофайтер" боевой системой шестого поколения, которая должна поступить на вооружение к 2040 году. Однако Париж потребовал примерно 80% доли в программе разработки, что, по мнению Берлина, негативно сказывается на технических возможностях программы и участии немецкой промышленности.

Ситуация грозит задержать начало второго этапа, который включает разработку демонстрационных образцов, запланированную на конец этого года. Один из немецких парламентариев в бюджетном комитете даже предположил, что страна может выйти из программы FCAS и рассмотреть альтернативные варианты, например, заказать 60 дополнительных истребителей "Еврофайтер" к 2029 году или присоединиться к конкурирующей британо-итальяно-японской программе GCAP.

Согласно документу, к которому получило доступ агентство Reuters, требование Франции единоличного руководства частью проекта тормозит его реализацию. Это требование стало кульминацией позиции, которую долго отстаивал генеральный директор французской компании Dassault Aviation Эрик Траппье, заявляя, что его компания, учитывая ее опыт в этой области, способна самостоятельно справиться с проектом, превосходя своих немецких и испанских партнеров. Отсюда и требование большей роли в программе, что нарушает изначально установленное распределение квот.

В тексте доклада Министерства обороны Германии, направленного в прошлую пятницу членам бюджетного комитета Бундестага, не упоминается Dassault Aviation (промышленный лидер программы FCAS с французской стороны), но упоминается французская промышленность. В документе делается вывод о том, что если Dassault Aviation добьется своих целей в рамках программы, участие немецкой промышленности в проекте будет поставлено под вопрос.

Как отмечается, французские амбиции возглавить ключевую часть программы уже привели несколько лет назад к ее многомесячному параличу из-за сложного распределения ролей, особенно с концерном Airbus, который отвечает за промышленную часть в Германии.

Предполагаемое лидерство Франции с тех пор продолжает беспокоить двух других партнеров по программе FCAS (Германию и Испанию). Париж периодически дает понять, что способен разработать собственное решение по истребителю шестого поколения, не делясь им ни с какой другой страной, что стало очевидно в 2023 году, когда был представлен план модернизации истребителя "Рафаль". В будущем последний сможет использовать беспилотные летательные аппараты по проекту Neuron. Таким образом, Франция получит возможности БЛА типа "верный ведомый", которые были запланированы для FCAS, на 10 лет ранее, примерно к 2030 году.

Программу FCAS возглавляет Airbus (основной промышленный партнер Германии в проекте), Dassault Aviation – с французской стороны и Indra – с испанской. На втором уровне также задействованы поставщики двигателей Safran (Франция), MTU Aero (Германия) и ITP Aero (Испания), а также компании Thales (Франция) и Hensoldt (Германия), занимающиеся производством электроники.