Технологии СПбГМТУ успешно применяются в судостроении, заявил Патрушев

Патрушев: инновации СПбГМТУ успешно применяются в судостроении

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Технологии, созданные Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ, "Корабелка"), успешно применяются в судостроении и смежных отраслях промышленности, а передовые образовательные методики, а передовые образовательные методики, созданные "Корабелкой", внедряются в других российских технических вузах, рассказал помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

В СПбГМТУ за последние три года в числе прочего построен научно-производственный корпус, в структуре "Корабелки" создается объединённый инновационный научно-технический центр "Невская дельта", отметил Патрушев, выступая в четверг в "Корабелке" на совещании по вопросам повышения качества подготовки квалифицированных кадров для судостроительной промышленности.

"В результате реализации этих и ряда других мер университет становится крупным научно-технологическим центром и системообразующим судостроительным вузом. Разработанные им инновационные технологии успешно применяются не только в судостроении, но и в ряде смежных отраслей промышленности, а созданные "Корабелкой" передовые образовательные методики распространяются в других технических учебных заведениях", - сказал Патрушев.

В "Корабелке" наработана практика реализации сетевых программ бакалавриата и магистратуры по судостроительным специальностям, расширяется участие в этих программах крупных промышленных предприятий, добавил он. За заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров для судостроительных предприятий, значительный вклад в обеспечение обороны и безопасности государства коллективу СПбГМТУ была объявлена благодарность президента России Владимира Путина, отметил Патрушев.