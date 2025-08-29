Войти
Петербургский "Военмех" может выйти на уровень флагманского центра ОПК

Студенты БГТУ «Военмех»
Студенты БГТУ «Военмех» – участники проекта «Крылья Ростеха» в музее ОДК-Климов.
Источник изображения: АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»

Для этого предстоит создать и утвердить программу стратегии развития университета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков поручил вывести Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д. Ф. Устинова в Санкт-Петербурге на новый качественный уровень, что позволит вузу стать флагманским центром, осуществляющим полное научное и кадровое сопровождение предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщило Министерство науки и высшего образования РФ в Telegram-канале.

"Университет необходимо вывести на новый качественный уровень. Для этого предстоит создать и утвердить программу стратегии развития "Военмеха". Она позволит вузу стать научно-образовательным центром, осуществляющим кадровое и научно-технологическое обеспечение организаций оборонно-промышленного комплекса", - привели в сообщении слова Фалькова.

Программа стратегии вуза определит цели, задачи и направления его развития, установит ключевые показатели и эффекты. Речь идет о повышении качества образования и его привлекательности для абитуриентов, результативности научных исследований, развитии инноваций и взаимодействии с предприятиями оборонной промышленности, инфраструктурном и кадровом развитии, финансовых результатах.

"Сейчас университет переходит к четвертому этапу трансформации - роботизация поля боя и промышленных предприятий, развитие беспилотных автономных систем, роботизированные транспортные платформы и умные боеприпасы. На новом этапе развития ОПК сталкивается с целым рядом задач, на участие в решении которых направлена программа развития", - отметил на совещании с министром науки и высшего образования ректор БГТУ "Военмех" им. Д. Ф. Устинова Александр Шашурин.

В ближайших планах университета - создание новых лабораторий, развитие инфраструктуры. К 2028 году планируется отремонтировать все три общежития вуза на 2 тыс. мест.

Вуз активно сотрудничает с индустриальными партнерами, на данный момент "Военмех" заключил 120 соглашений о сотрудничестве с предприятиями-партнерами, среди которых ГК "Ростех", ОДК, ПАО "Камаз", АО "Технодинамика", АО "НПП "Радар ммс" и другие. 

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОДК УК
Технодинамика
