Белоусову показали систему автоматического полета дронов без оператора

Белоусову показали систему автоматического полёта дронов по заданным координатам

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Командование группировки "Центр" продемонстрировало министру обороны РФ Андрею Белоусову систему, обеспечивающую автоматический полет дронов по заданным координатам без участия оператора, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Глава военного ведомства проинспектировал группировку войск "Центр".

"Андрею Белоусову продемонстрировали систему, обеспечивающую автоматический полет БПЛА и их группы по заданным координатам без участия оператора", - говорится в сообщении.

Также министру представили наземные робототехнические комплексы, выполняющие задачи по доставке материально-технических средств и провизии личному составу на линию боевого соприкосновения, дистанционному минированию местности, установке невзрывных заграждений, уничтожению укреплений и живой силы противника с использованием кумулятивного заряда большой мощности.

Белоусов поблагодарил командование и личный состав соединения за высокие результаты боевой работы и вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.