Войти
РИА Новости

Белоусову показали систему автоматического полета дронов без оператора

196
0
0
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Белоусову показали систему автоматического полёта дронов по заданным координатам

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Командование группировки "Центр" продемонстрировало министру обороны РФ Андрею Белоусову систему, обеспечивающую автоматический полет дронов по заданным координатам без участия оператора, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Глава военного ведомства проинспектировал группировку войск "Центр".

"Андрею Белоусову продемонстрировали систему, обеспечивающую автоматический полет БПЛА и их группы по заданным координатам без участия оператора", - говорится в сообщении.

Также министру представили наземные робототехнические комплексы, выполняющие задачи по доставке материально-технических средств и провизии личному составу на линию боевого соприкосновения, дистанционному минированию местности, установке невзрывных заграждений, уничтожению укреплений и живой силы противника с использованием кумулятивного заряда большой мощности.

Белоусов поблагодарил командование и личный состав соединения за высокие результаты боевой работы и вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.08 04:52
  • 1
Минобороны Индии начинает переговоры с TKMS по поставке НАПЛ "Проекта 75I"
  • 29.08 04:24
  • 1
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 29.08 01:46
  • 0
Комментарий к "Флот России вернул себе корабль стратегического значения".
  • 28.08 22:44
  • 0
О моем представлении о будущем (скором) ВМФ РФ
  • 28.08 22:40
  • 10282
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.08 19:44
  • 0
Комментарий к "В США обрадовались будущему флагману ВМФ России"
  • 28.08 18:44
  • 0
Комментарий к "Названо предотвратившее третью мировую войну оружие СССР"
  • 28.08 14:12
  • 141
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 28.08 12:44
  • 1523
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.08 00:16
  • 60
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 27.08 20:01
  • 0
Ответ на "«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики"
  • 27.08 19:18
  • 0
Ответ на "Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»"
  • 27.08 16:03
  • 1
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»
  • 27.08 16:00
  • 1
Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно
  • 27.08 15:32
  • 1
Всё дальше от РФ: Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве