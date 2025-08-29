Войти
Швеция разработала доступный антидроновый боеприпас

186
0
0
Изображение: SAAB
Svenska Dagbladet: SAAB создал перехватчик дронов Nimbrix

Шведский военно-промышленный концерн SAAB создал новый антидроновый боеприпас. Перехватчик Nimbrix займет нишу между артиллерийскими и ракетными зенитными системами, пишет газета Svenska Dagbladet.

Как пишет издание, новая разработка — это доступное средство поражения, поскольку она недорога в производстве. Длина изделия составляет менее метра, а сборку перехватчика можно запустить в странах-покупателях.

Nimbrix оснащен инфракрасной головкой самонаведения, которая может сопровождать отдельные дроны или рои беспилотников. Аппараты уничтожают облаком осколков, которое образуется после подрыва боевой части. Максимальная дальность действия перехватчика — 5 километров.

Перехватчик, который прошел заводские испытания, заинтересовал потенциальных заказчиков из нескольких стран. Первые клиенты могут получить изделия в 2026 году.

Представитель SAAB Матс-Улоф Ридберг подчеркнул, что конструкторы искали средство, которое обеспечит экономически эффективную защиту от дронов. «Мы стремимся занять нишу между артиллерийскими системами и ракетными комплексами, такими как RBS 70», — сказал он.

Ранее в августе военный аналитик Владислав Шурыгин сообщил, что российский перехватчик дронов «Елка» оснащен оптико-электронным модулем с искусственным интеллектом. Аппарат способен идентифицировать дрон с размахом крыла 100 сантиметров на удалении 700-1000 метров.

  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Компании
SAAB
Проекты
БПЛА
Робот
