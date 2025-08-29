Войти
Индия планирует производить двигатели французской Safran для оснащения истребителей пятого поколения AMCA

180
Графические изображения проекта перспективного индийского национального истребителя пятого поколения Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), в своей последней итерации превращающегося в подобие американского F-22A (c) Михаил Жердев
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 28 августа. Индия совместно с Францией приступает к реализации проекта в области совместной разработки и производства нового реактивного двигателя для оснащения истребителей пятого поколения AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft).

Проект будет реализован Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Минобороны Индии и французской аэрокосмической компанией Safran. Разработка будет осуществляться в соответствии с документом "Горизонт 2047" в рамках стратегического партнерства Индии и Франции.

Высокопоставленные чиновники сообщили изданию The Times of India, что DRDO в ближайшее время направит предложение на утверждение в Комитет правительства Индии по безопасности (CCS).

Проект по созданию двигателя со 100-процентной передачей технологий направлен на проектирование, разработку, тестирование, сертификацию и производство в Индии усовершенствованных двигателей с тягой 120 кН.

По словам официальных лиц, предложение компании Safran, одобренное DRDO, было признано наиболее жизнеспособным вариантом, являясь наиболее технически и экономически целесообразным решением.

Компания Safran уже производит свои вертолетные двигатели в Индии и является давним партнером Нью-Дели в авиационной и оборонной отраслях.

Стоимость нового проекта по созданию авиационного двигателя, который будет реализован совместно с Научно-исследовательским центром газовых турбин (GTRE) DRDO, оценивается в 610 млрд. рупий (7,2 млрд. долл.). По оценкам, в ближайшее десятилетие Индии потребуется около 250 таких двигателей.

Как отмечается, сделка с Safran будет заключена на фоне ускоренного развития оборонительного потенциала Индии. В мае министр обороны Раджнатх Сингх одобрил проект прототипа AMCA, назвав его "значительным шагом" на пути к укреплению способности Индии самостоятельно разрабатывать современные боевые самолеты.

Компания Safran предложила разработать прототип на основе существующего двигателя Snecma M88. Новый образец будет представлять собой турбовентиляторный двигатель с форсажной камерой и тягой 120 кН – самую мощную силовую установку для истребителей, когда-либо планировавшуюся к производству в Индии.

Разработка двигателя займет около десяти лет, он будет использоваться во второй версии AMCA Mk.2. Более ранняя версия AMCA Mk.1 будет использовать двигатель GE F414 американского производства с тягой 98 кН.

Ранее компания Safran предложила дорожную карту, которая будет синхронизирована с графиком разработки истребителя AMCA. Дорожная карта AMCA предусматривает выпуск пяти прототипов к 2027 году, первые летные испытания – в 2028 году, сертификацию – к 2032 году и серийное производство – к 2035 году.

