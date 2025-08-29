РКС запустил в серию источники вторичного электропитания для спутников

Речь идет об устройствах, преобразующих электроэнергию от генераторов и солнечных батарей в электропитание для аппаратуры

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос) запустил серийное производство источников вторичного электропитания из универсальных модулей. Как сообщили в госкорпорации, первые партии планируется задействовать в бортовых системах аппаратов связи и дистанционного зондирования Земли.

"Холдинг "Российские космические системы" запустил серийный выпуск источников вторичного электропитания для бортовых систем космических аппаратов", - говорится в сообщении госкорпорации.

Там пояснили, что эти источники представляют собой устройства, преобразующие электроэнергию от генераторов и солнечных батарей в электропитание для аппаратуры. "Все новые ИВЭП состоят из универсальных модулей, которые при необходимости можно собирать в любой конструкции в зависимости от требуемых параметров", - добавили в Роскосмосе.

Отмечается, что устройства разработаны на основе уже имеющихся изделий производства РКС, тем самым гарантируется их высокое качество. "Первые партии новых устройств планируется использовать в спутниках связи и аппаратах дистанционного зондирования Земли", - подчеркнули там.