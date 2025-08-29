Войти
Деловая газета "Взгляд"

Yle сообщил о замене автоматов Калашникова в финской армии

175
0
0
Финские военнослужащие
Финские военнослужащие.
Источник изображения: © flickr.com / Cremo

Финские военные начали подготовку к переходу на западное стрелковое оружие, планируя заменить автоматы Калашникова винтовками Sako ARG с разными калибрами.

Финские силы обороны планируют заменить автоматы, построенные на базе Калашникова, на западные аналоги, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телерадиовещателя Yle.

В сообщении отмечается, что финский производитель Sako уже представил первые изображения новой автоматической винтовки Sako ARG, которая должна заменить существующие модели 62 и 95 на базе советского АК-47.

По информации Yle, новая винтовка разрабатывается более десяти лет совместно с силами обороны Финляндии и Швеции и предназначена для эксплуатации в суровых условиях Арктики. Ожидается, что винтовка будет выпускаться в трех модификациях с калибрами 5.56 миллиметра или 7.62 миллиметра, а окончательное решение по выбору калибра примут осенью. Первые полевые испытания назначены на весну следующего года.

Переход на новое вооружение проходит в рамках масштабной программы модернизации сухопутных войск страны. При этом сообщается, что часть подразделений Финляндии продолжит использовать автоматы на базе Калашникова в течение следующих десятилетий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия начала подготовку к выходу из Оттавской конвенции о минах. Рабочие в Финляндии возводят "пробный участок" трехкилометрового ограждения на границе с Россией. Власти Финляндии анонсировали вертолетные учения рядом с границами России.

Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Швеция
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
Арктика
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.08 04:52
  • 1
Минобороны Индии начинает переговоры с TKMS по поставке НАПЛ "Проекта 75I"
  • 29.08 04:24
  • 1
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 29.08 01:46
  • 0
Комментарий к "Флот России вернул себе корабль стратегического значения".
  • 28.08 22:44
  • 0
О моем представлении о будущем (скором) ВМФ РФ
  • 28.08 22:40
  • 10282
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.08 19:44
  • 0
Комментарий к "В США обрадовались будущему флагману ВМФ России"
  • 28.08 18:44
  • 0
Комментарий к "Названо предотвратившее третью мировую войну оружие СССР"
  • 28.08 14:12
  • 141
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 28.08 12:44
  • 1523
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.08 00:16
  • 60
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 27.08 20:01
  • 0
Ответ на "«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики"
  • 27.08 19:18
  • 0
Ответ на "Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»"
  • 27.08 16:03
  • 1
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»
  • 27.08 16:00
  • 1
Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно
  • 27.08 15:32
  • 1
Всё дальше от РФ: Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве