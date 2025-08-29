Yle сообщил о замене автоматов Калашникова в финской армии

Финские военные начали подготовку к переходу на западное стрелковое оружие, планируя заменить автоматы Калашникова винтовками Sako ARG с разными калибрами.

Финские силы обороны планируют заменить автоматы, построенные на базе Калашникова, на западные аналоги, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телерадиовещателя Yle.

В сообщении отмечается, что финский производитель Sako уже представил первые изображения новой автоматической винтовки Sako ARG, которая должна заменить существующие модели 62 и 95 на базе советского АК-47.

По информации Yle, новая винтовка разрабатывается более десяти лет совместно с силами обороны Финляндии и Швеции и предназначена для эксплуатации в суровых условиях Арктики. Ожидается, что винтовка будет выпускаться в трех модификациях с калибрами 5.56 миллиметра или 7.62 миллиметра, а окончательное решение по выбору калибра примут осенью. Первые полевые испытания назначены на весну следующего года.

Переход на новое вооружение проходит в рамках масштабной программы модернизации сухопутных войск страны. При этом сообщается, что часть подразделений Финляндии продолжит использовать автоматы на базе Калашникова в течение следующих десятилетий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия начала подготовку к выходу из Оттавской конвенции о минах. Рабочие в Финляндии возводят "пробный участок" трехкилометрового ограждения на границе с Россией. Власти Финляндии анонсировали вертолетные учения рядом с границами России.

Дмитрий Зубарев