США провели испытания новейшего боевого беспилотного аппарата YFQ-42A

YFQ-42A
YFQ-42A.
Источник изображения: techcult.ru

Американские ВВС испытали беспилотник YFQ-42A в рамках программы CCA

ВВС Соединенных Штатов протестировали новый боевой беспилотник YFQ-42A, который разрабатывался для совместных операций с истребителями по программе CCA.

Военно-воздушные силы США провели испытательный запуск нового беспилотного летательного аппарата YFQ-42A, сообщает ТАСС.

Разработка ведется в рамках программы Collaborative Combat Aircraft, предусматривающей применение беспилотников в координации с пилотируемой авиацией.

Генерал Дэвид Олвин, начальник штаба ВВС США, заявил: "Программа CCA поможет нам по-новому взглянуть на поле боя, увеличить дальность действий, гибкость и смертоносность боевых операций, а также повысить эффективность военных за счет взаимодействия человека и машины".

Журнал Air and Space Forces уточнил, что инициатива направлена на усиление огневой мощи истребителей F-22 и F-35. Беспилотники позволят размещать больше вооружений, уменьшить нагрузку на внешние подвески и повысить незаметность самолетов.

Для первого этапа программы выбраны компании General Atomics и Anduril Industries. Их прототипы прошли наземные испытания в мае 2024 года. Решение о серийном производстве ВВС США планируют принять в 2026 финансовом году, который стартует 1 октября 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский генерал заявил о росте числа опасных маневров российских и китайских летчиков вблизи самолетов США. США начали активную подготовку к возможной войне с применением роботов из-за развития СВО на Украине. В Соединенных Штатах провели успешные испытания беспилотника, который был запущен с борта другого дрона.

Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-22
F-35
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
