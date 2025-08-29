Российский ВМФ усилился тремя кораблями

В четверг, 28 августа, состав ВМФ России пополнили малые ракетные корабли "Ставрополь" (проект 21631 "Буян-М") и "Тайфун" (проект 22800 "Каракурт"), а также патрульный корабль "Виктор Великий" проекта 22160. Все три корабля построены Зеленодольским заводом имени Горького, отметили в пресс-службе Минобороны РФ.

Торжественная церемония состоялось под общим руководством главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева, который дал команду на подъем Военно-морских флагов на кораблях по видео-конференц-связи из Главного адмиралтейства. Так, в Балтийске ввели в строй патрульный корабль "Виктор Великий", построенный для Черноморского флота, и МРК "Ставрополь", который вошел в состав Балтийского флота. Одновременно в Махачкале прошла церемония по приему в состав Черноморского флота МРК "Тайфун".

Спуск на воду МРК "Тайфун" (пр. 22800, на фотографии – слева) и патрульного корабля "Виктор Великий" (пр. 22160, на фотографии – справа) Минобороны РФ

"Виктор Великий" – пятый патрульный корабль проекта 22160. Его заложили в ноябре 2016 года и спустили на воду в мае 2024 года. Летом того же года "Виктор Великий" перевели в Петербург для достройки на Кронштадтском морском заводе. В феврале 2025 года стартовали ходовые испытания в Балтийском море.

1300-тонные модульные корветы проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а также для решения задач эскортной и антипиратской деятельности, выполнения поисково-спасательных функций. Он может развивать скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6000 морских миль, автономность – 60 суток. Экипаж – 80 человек. На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают новой 76,2-мм артиллерийской установкой АК-176МА, зенитно-ракетными комплексами "Штиль-1" и "Гибка", а также пулеметами.

"Ставрополь" – 12-й корабль типа "Буян-М". Его заложили в июле 2018 года и спустили на воду в начале июня 2024 года, а в декабре того же года стартовали ходовые испытания МРК на Балтике.

Водоизмещение МРК типа "Буян-М" составляет 949 тонн при длине в 75 метров и ширине 11 метров. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека. В арсенал входит 100-мм артиллерийская установка А-190, зенитная установка АК-630М-2 "Дуэт" с двумя шестиствольными орудиями, пулеметы и зенитные ракеты "Гибка-Р". МРК оборудован установкой вертикального пуска 3С14, которая вмещает восемь высокоточных ракет "Калибр" или "Оникс".

МРК проекта 22800 "Тайфун" заложили в сентябре 2019 года и спустили на воду в мае 2024 года. "Каракурты" спроектированы Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Длина МРК – 60 метров, ширина – 10 метров, осадка – 4 метра. Главная энергетическая установка – дизельная. Максимальная скорость хода – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток.

Вооружение "Каракурта" – модернизированная 76,2-мм артустановка АК-176МА, два зенитных арткомплекса АК-630М и ударный ракетный комплекс "Калибр-НК".