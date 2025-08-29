Войти
Деловая газета "Взгляд"

Патрушев: Путин высоко оценил объекты и технологии «Корабелки»

173
0
0
СПбГМТУ
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ).
Источник изображения: professorrating.ru

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку новым объектам и достижениям Петербургского морского технического университета, где за три года построены современные учебные и научные центры.

Президент России Владимир Путин, как сообщил помощник главы государства Николай Патрушев, дал высокую оценку работе новых объектов Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ), передает ТАСС.

Среди построенных за последние три года объектов – научно-производственный корпус, медико-профилактический центр с модулем лучевой диагностики, центр единоборств и два студенческих общежития. По словам Патрушева, с рядом из этих объектов президент ознакомился в 2025 году.

Патрушев отметил, что в структуре СПбГМТУ создается объединенный инновационный научно-технический центр "Невская дельта", а сам университет становится крупным научно-технологическим центром и системообразующим вузом для судостроения.

"Разработанные университетом инновационные технологии успешно применяются не только в судостроении, но и в ряде смежных отраслей промышленности, а образовательные методики внедряются в других технических вузах", – заявил Патрушев. В "Корабелке" практикуются сетевые программы бакалавриата и магистратуры по судостроительным специальностям с участием крупных промышленных предприятий.

Патрушев добавил, что коллективу университета объявлена благодарность президента России за вклад в подготовку кадров для судостроительной отрасли и обеспечение обороны страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Петербургский государственный морской технический университет 27 июля. Его визит был приурочен ко Дню Военно-морского флота. Президент также ознакомился с работой молодежного конструкторского бюро, научно-производственного корпуса и Центра единоборств.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.08 04:52
  • 1
Минобороны Индии начинает переговоры с TKMS по поставке НАПЛ "Проекта 75I"
  • 29.08 04:24
  • 1
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 29.08 01:46
  • 0
Комментарий к "Флот России вернул себе корабль стратегического значения".
  • 28.08 22:44
  • 0
О моем представлении о будущем (скором) ВМФ РФ
  • 28.08 22:40
  • 10282
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.08 19:44
  • 0
Комментарий к "В США обрадовались будущему флагману ВМФ России"
  • 28.08 18:44
  • 0
Комментарий к "Названо предотвратившее третью мировую войну оружие СССР"
  • 28.08 14:12
  • 141
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 28.08 12:44
  • 1523
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.08 00:16
  • 60
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 27.08 20:01
  • 0
Ответ на "«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики"
  • 27.08 19:18
  • 0
Ответ на "Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»"
  • 27.08 16:03
  • 1
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»
  • 27.08 16:00
  • 1
Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно
  • 27.08 15:32
  • 1
Всё дальше от РФ: Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве