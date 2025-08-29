Войти
Песков: ВС РФ успешно наносят удары по военной инфраструктуре Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва заинтересована в дипломатическом урегулировании конфликта

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России успешно наносят удары по военной инфраструктуре Украины, но Москва сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Специальная военная операция продолжается. Вы видите, что продолжаются также удары по объектам российской инфраструктуры, причем зачастую по российской мирной инфраструктуре, со стороны киевского режима. Свои задачи выполняют и российские вооруженные силы. Они, как было заявлено, продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры", - сказал представитель Кремля, комментируя информацию о том, что ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве.

"Удары успешные, цели уничтожаются. Специальная военная операция продолжается. Одновременно с этим Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса, с тем чтобы именно политико-дипломатическими средствами достигнуть тех целей, которые перед нами стоят", - подчеркнул пресс-секретарь президента. 

