В Киеве нашли обломки новых реактивных БПЛА

192
0
0
Фото: Telegram-ĸанал «ДСНС України»
Фото: Telegram-ĸанал «ДСНС України».

«Военная хроника»: В Киеве нашли обломки реактивных дронов «Герань-3»

После массированного удара по Киеву и пригороду 28 августа были обнаружены фрагменты новой реактивной модификации дрона «Герань-3». Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Фотографии с предположительно обнаруженными после удара фрагментами БПЛА «Герань-3» опубликовали в соцсетях и СМИ. В материале говорится, что реактивная версия дрона-камикадзе может достигать 600 километров в час — «это позволяет аппарату занять промежуточную нишу между ударными дронами и крылатыми ракетами».

Также в обломках беспилотников нашли детали иностранного производства. К ним относится топливный насос немецкой фирмы Bosch. Кроме того, проект Clash Report в X сообщил, что на месте обнаружили двигатель PBS TJ40-G2 чешского производства, который имеет мощность 400 Ньютонов. Блок управления двигателем Swivel SW400 Pro, скорее всего, был произведен в Китае.

«Обнаружение подобных компонентов среди обломков указывает на то, что, несмотря на санкции, обходные схемы поставок через третьи страны продолжают работать», — заметили авторы канала «Военная хроника». В заключении было отмечено, что правительства США и Евросоза (ЕС), как не ужесточают контроль за торговыми потоками, очевидно, не могут решить проблему поставок.

В начале августа западные СМИ обратили внимание, что Россия начала использовать ударные дроны-камикадзе с реактивным двигателем, которые оказалось крайне сложно нейтрализовать. Новые дроны «Герань-3» назвали практически неуязвимыми для мобильных огневых групп или пулеметных расчетов.

