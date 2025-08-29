Источник изображения: topwar.ru

Новая «рефлексия» киевского режима обозначилась сегодня после массированной атаки ВС РФ на объекты по всей Украине, включая Киев. Отметим, что Киев в ночь на 28 августа был «удостоен особого внимания» нашими дроноводами и ракетчиками.

Противник заявляет о том, что значительное число использованных Россией беспилотников – реактивные. В украинской интерпретации это называется «Шахедами».

Из украинских источников:

Россия сегодня ночью атаковали Киев реактивными «Шахедами» (российские дроны «Герань» - прим. ВО). На них стояли двигатели не только китайского, но и чешского производства, а также немецкие топливные насосы.

Украинские «эксперты» начинают высказывать претензии в отношении чешского автопроизводителя «Шкода» в связи с тем, что тот «не смог наладить экспортный контроль, вследствие чего запасные части и комплектующие продолжают попадать в Россию, где теперь используются в военных целях». Аналогичные претензии от украинских «турбопатриотов» к немецкому Bosch. Видимо, в понимании киевских «экспертов», эти компании должны выстроить столь масштабный мониторинг трафика выпускаемой продукции, что даже топливный нанос и электропровод «никак не должны оказаться в Российской Федерации».