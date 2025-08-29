Войти
ЦАМТО

Украина получила почти тысячу заявок на испытание оружия от иностранных компаний

179
0
0
Михаил Федоров
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Источник изображения: encrypted-tbn1.gstatic.com

ЦАМТО, 28 августа. Украина получили почти тысячу заявок на испытание оружия, произведенного международными оборонными компаниями.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

В конце мая обозреватель Рана Форухар в статье для газеты Financial Times отмечала, что Украина используется как полигон для испытания новых технологий.

"Федоров заявил, что на данный момент были получены почти тысяча заявок (от оборонных компаний – ред.), "на Украину переданы 50 различных технологий (для испытаний в боевых условиях)", – говорится в сообщении агентства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.08 04:52
  • 1
Минобороны Индии начинает переговоры с TKMS по поставке НАПЛ "Проекта 75I"
  • 29.08 04:24
  • 1
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 29.08 01:46
  • 0
Комментарий к "Флот России вернул себе корабль стратегического значения".
  • 28.08 22:44
  • 0
О моем представлении о будущем (скором) ВМФ РФ
  • 28.08 22:40
  • 10282
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.08 19:44
  • 0
Комментарий к "В США обрадовались будущему флагману ВМФ России"
  • 28.08 18:44
  • 0
Комментарий к "Названо предотвратившее третью мировую войну оружие СССР"
  • 28.08 14:12
  • 141
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 28.08 12:44
  • 1523
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.08 00:16
  • 60
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 27.08 20:01
  • 0
Ответ на "«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики"
  • 27.08 19:18
  • 0
Ответ на "Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»"
  • 27.08 16:03
  • 1
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»
  • 27.08 16:00
  • 1
Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно
  • 27.08 15:32
  • 1
Всё дальше от РФ: Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве