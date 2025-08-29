Украина получила почти тысячу заявок на испытание оружия от иностранных компаний

ЦАМТО, 28 августа. Украина получили почти тысячу заявок на испытание оружия, произведенного международными оборонными компаниями.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

В конце мая обозреватель Рана Форухар в статье для газеты Financial Times отмечала, что Украина используется как полигон для испытания новых технологий.

"Федоров заявил, что на данный момент были получены почти тысяча заявок (от оборонных компаний – ред.), "на Украину переданы 50 различных технологий (для испытаний в боевых условиях)", – говорится в сообщении агентства.