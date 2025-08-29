Первую в России установку для лазерного разминирования испытают в зоне СВО

Изделие предназначено для обезвреживания неразорвавшихся снарядов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Испытания первой в России портативной лазерной системы, позволяющей осуществлять безопасное дистанционное разминирование за счет выгорания взрывчатого вещества без подрыва, пройдет на одном из полигонов в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике LazerBuzz.

"Испытания первой портативной системы лазерного разминирования "Посох" пройдут на одном из полигонов в зоне СВО. Система позволяет производить дистанционное (безопасное) разминирование с помощью лазерного воздействия - за счет выгорания взрывчатого вещества без подрыва. Изделие отличается низкой стоимостью и предназначено для обезвреживания неразорвавшихся снарядов, в том числе термобарических боеприпасов, мин любого типа, а также упавших БПЛА. Радиус разминирования статической цели составляет от 30 до 700 м", - рассказали в организации.

В LazerBuzz отметили, что система отличается легкостью и компактностью, для ее полного развертывания требуется не более двух человек.

"Доставка лазерной системы для разминирования может осуществляться при помощи легкого транспорта. Время развертывания - не более 10 минут. Тренога с опто-электронным модулем устанавливается на безопасное расстояние от объекта разминирования", - уточнили в компании.

По словам официального представителя LazerBuzz, для поражения объекта разминирования оператор производит наведение с помощью планшета или видоискателя.

"Далее оператор, находясь на безопасном расстоянии, дает команду на лазерное излучение. Процесс воздействия на объект контролируется через планшет", - добавили в организации.

В компании заявили, что лазерная система разминирования может существенно обезопасить работу российских саперов, осуществляющих гуманитарное разминирование.

"В зоне конфликта с Украиной сейчас находится огромное число мин и других боеприпасов, ведутся работы по разминированию приграничных территорий. Лазерная система "Посох" способна сделать работу саперов в разы более безопасной. Существующие в настоящее время методы подрыва снарядов имеют сложности и повышенные риски. В случае лазерного воздействия мы поджигаем на месте заряд с низкой вероятностью подрыва, а оператор находится на расстоянии до 700 м", - отметили в LazerBuzz.