НИЦ им. Жуковского: ИИ-помощника пилота могут внедрить в течение 2-3 лет

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Интеллектуальный помощник пилота самолета может быть внедрен в течение 2-3 лет, сообщил генеральный директор НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" Андрей Дутов в рамках форума "Технопром-2025" в Новосибирске.

"Программа, которую реализует НИЦ им. Жуковского, мы ее назвали для себя "второй пилот ИИ". <...> По сути дела, это такая модерация всех опасностей, которые происходят. Это задача сегодняшнего дня. Я думаю, что в течение 2-3 лет такое решение будет. Соответственно, это будет реализовано уже даже на существующей технике", - сказал Дутов.

Он подчеркнул, что внедрение технологий, основанных на ИИ, призвано помочь пилоту правильно оценить тот колоссальный объем информации, который он получает, и вовремя сориентироваться. "Это не только полет, это связано, допустим, даже с рулежкой, часто бывают случаи, когда самолет что-то задевает или неправильно кто-то выезжает", - заметил Дутов.

Он также сообщил, что еще одним направлением исследований и разработок НИЦ является система так называемого технического зрения. "Человеческий глаз ограничен: человек не может видеть в тумане, ночью, в каких-то других экстремальных условиях. Это все решает техническое зрение. Когда пилот смотрит на экран телевизора, и после обработки специнтеллектом компьютер выдает картинку, которая намного четче и понятнее человеческому глазу, но при этом препятствий там нет", - добавил Дутов.

Он добавил, что летом 2025 года в Новосибирске был осуществлен первый полет летающей лаборатории Як-40, в рамках которого впервые испытали технологию технического зрения. "Наш летчик-испытатель Барсук взлетел, посадил самолет несколько раз с помощью вот этого технического зрения. У него есть там замечания [к технологии], но все это устранимо", - сказал Дутов.

