"Черная акула", "Оборотень" или "Обманщик": что дал Ка-50 российскому вертолетостроению

30 лет назад, 28 августа 1995 года, был принят на вооружение одноместный ударный самолет Ка-50, который в России называют "Черная акула", а за рубежом — "Оборотень" или "Обманщик". Он предназначен для атак по боевой технике, огневым точкам и живой силе противника на поле боя. Это поистине уникальная машина: ее вывод на цель из зоны барражирования осуществляется с высокой точностью; вертолет наносит удары и сразу уходит из возможной зоны поражения средствами ПВО

Нашу страну нельзя считать основоположницей вертолетостроения. Тем не менее в 1927 году Алексею Черемухину было поручено руководство работами ЦАГИ по винтокрылым аппаратам (геликоптерам и автожирам) и в результате был построен аппарат ЦАГИ-1ЭА. Он совершил свой первый полет в сентябре 1930 года. Весной 1939 года руководство страны приняло решение вблизи подмосковной станции Ухтомская построить завод по выпуску винтокрылых аппаратов.

Директором завода и главным конструктором назначили Николая Камова, создателя весьма удачных аппаратов А-7 и А-7бис, а его заместителем стал Михаил Миль. На заводе приступили к постройке пяти модернизированных автожиров А-7бис. Уже в марте 1940 года один из экземпляров пролетел на минимальной высоте над Кремлем, совершил парашютирующую посадку на Ивановской площади и с небольшим пробегом взлетел там же. Демонстрационный полет произвел хорошее впечатление на Иосифа Сталина. В августе — сентябре 1941 года малочисленный отряд А-7бис даже применялся в боях под Ельней.

Тем не менее тогда эти идеи все же не получили в СССР должного развития. Первым серийным вертолетом в мире стал R-4 нашего соотечественника и эмигранта Игоря Сикорского. Отставание Советского Союза в этой области оказалось весьма критическим. Ведущим авиационным КБ было дано задание по созданию винтокрылых аппаратов. Их надлежало разработать одновременно как для флота, так и для армии.

Игорь Сикорский в вертолёте HNS-1 Источник изображения: © U.S. Coast Guard/ Public domain/ Wikimedia Commons

Созданные в послевоенное время вертолеты Ми-1 (легкие), Ми-4 (среднего класса, многоцелевые) и другие могли применяться военными, но настоящими боевыми машинами они не стали. Вероятно, значительное превосходство бронетанковых сил стран Варшавского договора над аналогичными силами стран НАТО тормозило начало масштабных работ — то есть их не считали первоочередными.

Первым советским ударным вертолетом стал Ми-24. В 1976 году его приняли на вооружение и строили массовой серией. И вот в конце того же года по совместному постановлению ЦК КПСС и Совета министров СССР началась разработка противотанкового вертолета, который, согласно техническому заданию, должен был превосходить лучший тогда американский вертолет АН-64 "Апач".

Конструкторы-камовцы предложили ударный вертолет, будущий Ка-50, "Черную акулу".

"Акула" выходит на сцену

Ка-50 был и остался единственным в мире одноместным боевым вертолетом. Обшивка его изготовлена из комбинированной брони (сталь — углепластик), что делает машину трудноуязвимой в бою. В этом своеобразном "летающем танке" впервые в отечественном авиастроении широко применили композиционные материалы, а также другую новинку — металлопластиковые подшипники. Машина обладает возможностью как бы зависнуть над точкой. В начале 1980-х это был самый мощный ударный вертолет в мире.

К-50 Источник изображения: © Владимир Саяпин/ ТАСС

В "Черной акуле" максимально (насколько это возможно) автоматизировано управление. Пилот мог наблюдать на экране за своей группой, решая единую боевую задачу, обмениваться с соседями в строю информацией. Аналогов этому не было не только в России, но и в других странах, включая США. Кроме того, впервые в мире в вертолете установили катапультное кресло пилота с отстрелом лопастей перед выбрасыванием, чтобы исключить несчастный случай. Своей великолепной маневренностью "Акула" обязана соосной схеме винтов, которую Николай Камов использовал и в более ранних машинах. Изначально "прорабатывались различные аэродинамические схемы вертолетов: поперечная, схема винтокрыла и, конечно, соосная".

Она обладает несомненными преимуществами по сравнению с традиционным решением с рулевым винтом. Отсутствие потерь мощности на рулевой винт, а также более высокий КПД соосных несущих винтов на скоростях полета до 100 км/ч при равной мощности двигателей позволяют получить более высокую тягу несущих поверхностей. Это увеличивает статический потолок и удваивает скорость вертикального набора высоты. Именно эти скорости и предельно малые высоты положены в основу тактики атаки наземных целей из-за преград, укрытий и засад

Из книги "Ка-50. Полигон. Авиационная серия"

Наряду с 30-мм скорострельной пушкой вертолет вооружили дюжиной противотанковых управляемых ракет "Вихрь" с лазерным наведением и дальностью стрельбы 8–10 км.

Лидер отечественного вертолетостроения

В ОКБ "Камов" машину разрабатывали под руководством главного конструктора Сергея Михеева.

Он родился 22 декабря 1938 года в Хабаровске. В шесть лет ребенка очаровал самолет — тогда он впервые залез на крыло и стал мечтать о профессии летчика. Но потом приоритеты несколько изменились. Окончив в 1962 году МАИ, он стал работать на Ухтомском вертолетном заводе (ныне ОАО имени Н.И. Камова) инженером-конструктором.

Кстати, дипломный проект он защищал в присутствии самого Николая Камова. Он и пригласил молодого Михеева на работу, определив в "мозговой центр" инженером перспективного проектирования. Супруга Сергея Михеева Раиса трудилась там же, сын и дочь — не изменили семейной традиции, окончив МАИ.

Михеев быстро завоевал уважение и признание в коллективе — всего через 12 лет, сразу после кончины учителя, стал главным конструктором Ухтомского вертолетного завода, в 1987 году — генеральным конструктором "Вертолетного научно-технического комплекса им. Н.И. Камова". В 1994 году должность этого незаурядного человека стала называться иначе: президент и генеральный конструктор ОАО "Камов", а еще через три года указом президента РФ ему присвоили звание Героя Российской Федерации.

Ка-27 Источник изображения: © Юрий Смитюк/ ТАСС

Под руководством Михеева в разные годы были созданы легкие боевые вертолеты: противолодочный и поисково-спасательный Ка-27, транспортно-боевой Ка-29, радиолокационного дозора Ка-31 и так далее. Гражданскую продукцию представляли многоцелевой Ка-226, беспилотные машины Ка-37 и Ка-137 и другие образцы.

При этом можно утверждать: боевые ударные вертолеты Ка-50 "Черная акула" занимали особое место среди творений генерального конструктора. Именно в этом вертолете были реализованы многолетние новаторские задумки Михеева.

Сергей Викторович Михеев относится к тому поколению конструкторов, на долю которого выпало пережить унизительный для военно-промышленного комплекса перестроечный и постперестроечный период. В эти годы он сделал практически невозможное — сохранил потенциал развития предприятия. В свою очередь, реализуя его замыслы, коллектив ученых, конструкторов, производственников, технологов ОАО "Камов" разработал десятки проектов вертолетов, в том числе уникальных

Сергей Чемезов, руководитель Ростеха

Из предисловия к книге "Генеральный конструктор С.В. Михеев"

Сергей Михеев — доктор технических наук, академик РАН, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, лауреат Ленинской и Государственной премий. В конце 2023 года торжественно отмечалось его 85-летие, однако и теперь он не собирается на покой — держит руку на пульсе разработок, следит за новациями мирового рынка вертолетостроения.

Опередил свое время

Вернемся же к "Черной акуле". В 1982 году летчик-испытатель Николай Бездетнов впервые поднял Ка-50 в небо. Примерно через год состоялось совещание с участием представителей Министерства обороны и авиационной промышленности, где сравнивали и выбирали между опытными вариантами Ка-50 и Ми-28 (ОКБ им. М.Л. Миля). У милевцев получилась отличная машина, хотя и не столь новаторская. Большинство участников высказалось в пользу "пятидесятой" — лучшие летно-технические характеристики и соотношение цена/качество. Проведенные в 1984 году сравнительные испытания, включающие в себя 27 полетов, показали ее превосходство, особенно в вертикальной скорости у земли и маневренности. Так в октябре того же года был подписан приказ министра авиационной промышленности о подготовке серийного производства камовского вертолета.

Однако 3 апреля 1985 года при исследовании предельных режимов полета летчик-испытатель Герой Советского Союза Евгений Ларюшин превысил допустимые отрицательные перегрузки. Произошел так называемый перехлест лопастей, вертолет разбился, пилот погиб. В конструкцию летательного аппарата внесли изменения для предотвращения подобного впредь.

Подготовка не быстрый процесс. С 1990 по 1993 год Ка-50 прошел еще два этапа государственных испытаний. В сентябре 1991 года машину показали на авиакосмическом салоне в Фарнборо под Лондоном, а с ноября 1993 года начались войсковые испытания боевого вертолета с целью отработки тактики его боевого применения. После этого 28 августа 1995 года "Черную акулу" приняли на вооружение.

Все же крупной серии не последовало. Военные в конце концов отдали предпочтение традиционному по схеме Ми-28 ("Ночной охотник"). Тем не менее два вертолета Ка-50 с конца декабря 2000 по 14 февраля 2001 года в составе Боевой ударной группы (БУГ) принимали участие в борьбе с чеченскими сепаратистами. В той компании машина отлично себя зарекомендовала, было заказано 50 новых аппаратов, но БУГ расформировали, к 2006 году построили лишь 15–20 вертолетов, включая опытные машины.

К-50 Источник изображения: © Юрий Машков/ ТАСС

Аппарат был все же довольно дорогим и сложным в производстве, эксплуатации. "Черная акула" появилась в неудачное для государства время. Страна только отходила от тяжелого кризиса 1990-х, программы в интересах вооруженных сил приходилось урезать. К тому же пилоту оказалось непривычно и сложно одновременно управлять машиной и выполнять роль оператора вооружения, а идея заменить штурмана-оператора автоматом показалась излишне революционной и рискованной. Военные в итоге высказались в пользу более консервативной и привычной компоновки.

Продолжение последовало

Тем не менее многие идеи, заложенные в вертолете Ка-50, были воплощены в Ка-52, который прозвали "Аллигатор". Он также был создан под руководством Сергея Михеева.

В ударном вертолете "Аллигатор" сохранили соосное расположение несущих винтов, вращающихся в противоположных направлениях. Коаксиальная роторная система делает его намного более эффективным, чем при тех, что предлагали другие отечественные и зарубежные конкуренты. Обеспечивается повышенная полезная нагрузка и выносливость при той же мощности двигателя, а также компактность взлета. При этом вертолет стал двухместным — по требованию заказчика.

Ка-52 высоко ценится и за тяжелое вооружение: автоматическая пушка, 12 жестких точек подвески на крыльях — может быть размещено оружие, далекое от обычного для ударного вертолета (например, крылатые ракеты Х-31, способные поражать боевые корабли на весьма значительном расстоянии — до 70 км и противотанковые управляемые ракеты "Вихрь" с наведением по лазерному лучу).

Ка-52 получил боевое крещение во время сирийской военной операции. В частности, "Аллигаторы" активно применялись при освобождении Пальмиры. Применяются эти вертолеты и с первых месяцев СВО на Украине, особенно успешно ночью. Военные их называют "королями нашей армейской авиации", поскольку новый радиолокационный комплекс позволяет эффективно поражать неприятельские танки на предельных дистанциях и уклоняться от огня разных типов переносных зенитных ракетных комплексов.

Ка-52 Источник изображения: © Алексей Коновалов/ ТАСС

Республика Египет в 2015 году заключила контракт на закупку 46 боевых вертолетов Ка-52, став первым иностранным заказчиком вертолетов этого типа. Поставки начались с июля 2017 года. Также с Каиром успешно завершились переговоры о продаже партии Ка-52К ("Катран") в корабельном исполнении для базирования на двух египетских универсальных десантных кораблях типа "Мистраль". Ведутся переговоры о приобретении вертолетов для ВВС и ВМФ Алжира.

"Катран" имеет механизм складывания лопастей несущих винтов и усиленные стойки шасси. Разработан он в 2015 году для корабельного базирования. А в августе 2020 года состоялся первый полет Ка-52М, который, например, получил модернизированную оптико-электронную систему с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, цифровой привод, повысивший точность стрельбы из 30-мм пушки, более мощные антиобледенительные элементы в лопастях винта и так далее. Были улучшены эргономика и интерьер кабины вертолета, в том числе и с учетом пилотирования в ночных условиях с использованием систем ночного видения.

Так что можно смело говорить, что потенциал Ка-50 удалось раскрыть в его последователях. Возможность атаковать с предельно малых высот — важная тактическая черта использования ударных вертолетов ОКБ "Камов".

Что же касается названия, то считается, мол российская версия — "Черная акула" — закрепилась после выхода одноименного фильма 1993 года, где фигурирует вертолет. Наиболее распространенное на западе Hokum ("Обманщик") — это обозначение НАТО, название всех советских вертолетов в западных источниках начиналось с "Н". Werewolf ("Оборотень") — менее распространенное. Высказываются мнения, что так как Ка-50 способен на необычные маневры, затрудняя тем самым обнаружение и поражение противником, то это и стало поводом для таких названий. Также могла сыграть роль все та же одноместная схема кабины — весьма необычная для вертолетостроения.