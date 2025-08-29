Войти
ТАСС

Премьер Индии обсудил с президентом Финляндии урегулирование на Украине

187
0
0
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

В телефонном разговоре Моди и Стубб также обговорили развитие отношений между странами

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил по телефону с президентом Финляндии Александером Стуббом урегулирование на Украине и развитие отношений между двумя странами. Об этом сообщил индийский МИД.

"Президент Стубб поделился своей оценкой недавних встреч лидеров Европы, США и Украины в Вашингтоне, посвященных урегулированию конфликта на Украине. Премьер-министр Моди подтвердил неизменную поддержку Индией мирного урегулирования конфликта и скорейшего восстановления мира и стабильности", - указало ведомство.

Лидеры также обсудили развитие двусторонних отношений и подтвердили приверженность укреплению партнерства в новых областях, включая квантовые технологии, 6G, искусственный интеллект, кибербезопасность и устойчивое развитие.

"Президент Стубб подтвердил поддержку Финляндией скорейшего заключения взаимовыгодного Соглашения о свободной торговле между Индией и ЕС", - отметил МИД.

Моди пригласил Стубба посетить Индию в ближайшее время. Лидеры договорились поддерживать связь. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Украина
Финляндия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.08 04:52
  • 1
Минобороны Индии начинает переговоры с TKMS по поставке НАПЛ "Проекта 75I"
  • 29.08 04:24
  • 1
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 29.08 01:46
  • 0
Комментарий к "Флот России вернул себе корабль стратегического значения".
  • 28.08 22:44
  • 0
О моем представлении о будущем (скором) ВМФ РФ
  • 28.08 22:40
  • 10282
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.08 19:44
  • 0
Комментарий к "В США обрадовались будущему флагману ВМФ России"
  • 28.08 18:44
  • 0
Комментарий к "Названо предотвратившее третью мировую войну оружие СССР"
  • 28.08 14:12
  • 141
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 28.08 12:44
  • 1523
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.08 00:16
  • 60
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 27.08 20:01
  • 0
Ответ на "«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики"
  • 27.08 19:18
  • 0
Ответ на "Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»"
  • 27.08 16:03
  • 1
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»
  • 27.08 16:00
  • 1
Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно
  • 27.08 15:32
  • 1
Всё дальше от РФ: Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве