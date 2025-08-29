В России придумали неуязвимые к РЭБ дроны с технологией ИИ

ТАСС: В Москве разработали неуязвимые дроны к РЭБ беспилотники с ИИ

Специалисты из Москвы создали технологию автоматического удержания цели с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом пишет издание ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Уточняется, что беспилотники с радиоуправлением и аналоговым видео научили преодолевать средствами радиоэлектронной борьбы противника. ИИ внедряется в дрон, что в свою очередь позволяет доводить беспилотному летательному аппарату (БПЛА) до цели без участия оператора.

Разработка делает аппараты неуязвимыми к воздействию РЭБ. В случае, если БПЛА захватил цель, то дрон сам доведет себя до нее даже при неработающем видео или управлении, уточнил собеседник агентства. По его данным, именно такая технология позволила взят под контроль Часов Яр.

Массовое производство таких беспилотников наладили в промышленных масштабах в ноябре 2024 — марте 2025 годов. Подчеркивается, что применение автоматического удержания цели с ИИ экономит заряд аккумуляторной батареи дрона минимум на четверть.

Как сообщалось ранее, российские дроны-разведчики получат детекторы «Малик-5» для защиты от перехвата. Такой детектор позволит уклоняться от атак FPV-перехватчиков в автоматическом режиме.