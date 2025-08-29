Войти
Северный флот провел учения по обеспечению защиты интересов России в Арктике

БПК "Североморск"
БПК "Североморск".
Источник изображения: Минобороны РФ

Учения проводились в Карском море

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Корабли Северного флота отработали действия по обеспечению безопасности морской экономической деятельности России в Арктике. Учения проводились в Карском море, сообщили в пресс-службе флота.

"Экипажи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота провели учения по обеспечению безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций в акватории Карского моря", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в рамках легенды учения большой противолодочный корабль "Североморск" получил информацию от оперативной службы Северного флота о действиях нарушителя - буксирного судна "Памир", направляющегося в территориальные воды Российской Федерации.

"На международных каналах связи экипажу судна-нарушителя было передано сообщение о приближении к территориальным водам Российской Федерации. По причине отсутствия реакции на требование прекратить движение в сторону государственной границы, экипажами боевых кораблей Северного флота был открыт предупредительный артиллерийский огонь по курсу движения судна-нарушителя", - отметили в Северном флоте.

Также североморцы отработали действия досмотровых групп, которые доставлялись на борт "Памира" быстроходными лодками под прикрытием вертолета Ка-27 с группой морпехов Северного флота.

В пресс-службе подытожили, что действиями досмотровых групп было изъято огнестрельное оружие и контрабанда, а экипаж судна-нарушителя был задержан.

Ранее ТАСС сообщал, что отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота отправился в дальний поход по морям Северного Ледовитого океана. Как информировали в пресс-службе флота, целью похода является обеспечение безопасности морского судоходства и других видов экономической деятельности России в Арктической зоне. С начала арктического похода кораблями пройдено более 3 500 морских миль. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
