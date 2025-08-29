Зоркий «Глаз»: как в войска внедряются новые огневые комплексы

Программа корректировки стрельбы позволяет быстро нанести артиллерийский удар по обнаруженной цели

В войсках сейчас активно внедряются передовые системы, которые облегчают работу наших бойцов на передовой. На полигоне танкового подразделения группировки войск «Центр» бойцы осваивают новейший программный комплекс «Глаз/Гроза». Он позволяет операторам БПЛА передавать координаты целей танковым экипажам, артиллерийским или минометным расчетам. Рядом идет освоение еще одной новинки — наземной роботизированной боевой платформы НРТК «Курьер» с различными видами вооружения.

Быстро и точно

С последними новинками удалось познакомиться на полигоне одного из танковых подразделений группировки войск «Центр». Первым делом бойцы показывают работу новейшего программного комплекса «Глаз/Гроза» для корректировки артиллерийского и минометного огня.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Внешне всё выглядит обыкновенно: оператор поднимает в воздух квадрокоптер «Мавик» для разведки и корректировки.

Однако рядом стоит второй номер расчета с электронным планшетом, в котором установлено приложение «Глаз/Гроза». Оно позволяет операторам БПЛА напрямую взаимодействовать с расчетами минометов, артиллерийских орудий и экипажами танков.

— Новое ПО позволяет быстро передавать координаты, а значит отрабатывать по обнаруженным целям, — объясняет командир отделения БПЛА Никита Кузнецов с позывным Стрепет. — У оператора дрона на экране его пульта отображается реальная работа с квадрокоптером типа «Мавик». Он наблюдает, ставит на карту цели, которые тут же появляются и выводятся мне на экран. Их я уже передаю расчету ствола.



Ранее эти действия осуществлялись на глаз. Разведчики и наблюдатели привязывались к местности по ориентирам и определяли расстояния, диктовали офицерам артиллерии данные по радиосвязи, а расчет орудия ждал данные для стрельбы.

Кроме того, для удобства коммуникации в приложении есть чат и прямая связь, которую противник не только не может заглушить средствами радиоэлектронной борьбы, но и перехватить.

Но главное, конечно, не удобство интерфейса, а автоматизация математических расчетов для стрельбы и корректировки между выстрелами.



Командир взвода управления минометной батареи младший лейтенант Геннадий Дрягин показывает на своем планшете, что после пристрелочного выстрела видит на карте и цель, и реальный разрыв, а также таблицы необходимых поправок, которые передает расчету орудия.

— Сразу же тебе приходит изображение на карте, причем уже подсчитаны прицел и угломер — это ускоряет работу на 50%, — объясняет Геннадий и диктует с планшета новый прицел расчету 120-мм миномета.

Сейчас минометы продолжают работать с оптическими прицелами, поэтому наведение и восстановление наводки выполняется вручную.



В будущем сами орудия также можно будет оснастить датчиками и привязать их координаты в новой информационной системе, чтобы кроме расчетных, иметь и реальные данные о местонахождении и фактическом положении орудия.

Умный «Курьер»

Рядом на огневом рубеже работают наземные гусеничные роботизированные комплексы НРТК «Курьер» — изделия, уже участвовавшие в боях. Сейчас они внедряются в группировке «Центр».

У этих машин сразу несколько важных отличий от полукустарных изделий полковых и бригадных мастерских. В первую очередь это управляемая станина для вооружения, на которую можно установить то или иное оружие — крупнокалиберный пулемет, пулемет ПКТ или автоматический гранатомет АГС.



Особенно пользователей вдохновляет последняя возможность — автоматические гранатометы в современных условиях применять очень рискованно. Расчеты подвергаются большому риску. Робот же может нанести удар и уйти целым и невредимым с гораздо большей вероятностью, чем боец.

— Самое эффективное было занять огневую позицию там, где противник не будет нас ожидать, — какие-нибудь кусты в поле, — говорит командир роты Альберт Фейсханов. — Даже если эта позиция будет в низине, АГС по навесной траектории нанесет огневое поражение как по живой силе, так и по легкобронированной технике.



Также «Курьер» может использоваться и для подвоза боеприпасов и других грузов в ближнем тылу.

— Сегодня это одна из самых рискованных и сложных операций, — объясняет он.

По словам бойцов, есть и другие варианты применения новой машины. С учетом того, что управление осуществляется по спутниковому интернету, а робот может нести 10 противотанковых мин, его можно использовать для постановки заграждений в тылу врага. Робот с пулеметом и большим боекомплектом может быть использован и для действий из засады.

— Станина, на которой устанавливается вооружение, поворачивается на 90 градусов, — показывает Альберт Фейсханов. — Плюс движется вверх-вниз, что позволяет поднимать и опускать ствол. Скорость поворота тоже регулируется. Всё это на компьютере делается, — продолжает знакомить с роботом Альберт.



Прицельный комплекс включает в себя и камеру с большой кратностью, и тепловизор. Это позволяет обнаруживать цели на большом расстоянии даже с учетом маскировки.

Проблема запаса автономности решается не только аккумуляторами большой емкости, но и генератором. При разряде батарей он вместе с инвертором может обеспечить еще несколько часов работы комплекса, либо зарядку основных батарей, если на позициях нет электричества.



Командиры говорят, что сегодня тактика действий наземных роботизированных платформ только создается. Люди набираются опыта, почти каждое подразделение ведет свои эксперименты по возможностям боевого применения: от «нахального» минирования до прямого штурма.

Заход за заходом робот отрабатывает на полигоне применение разного оружия. Возле пультов управления военнослужащие обсуждают разные варианты его применения и вспоминаются различные случаи, с которыми присутствующие сталкивались в боевой практике.

Кто-то предлагает использовать робота для сопровождения пехоты со средствами РЭБ или каким-то вариантом зенитного вооружения, чтобы защитить штурмовиков от камикадзе. Рядом обдумывают мысль о том, что такие роботы могут быстро подходить на захваченные украинские позиции серьезно усиливая группы закрепления и огнем тяжелого пулемета с мощной оптикой встречать контратаки.



Война дронов меняется с каждым днем, и некоторые тактические ходы в ней можно использовать лишь однажды, а другие остаются эффективны годами, сходятся во мнении воины.

Гонка технологий

ВСУ за время перехода на стандарты НАТО внедрили программные комплексы управления различных уровней. Наиболее известный из них — «Крапива». Он представляет собой локализацию аналогичных натовских систем управления и полностью совместим с ними.

Позднее, во время украинского «контрнаступа» 2023 года во многих боевых машинах противника наши бойцы захватывали электронные планшеты, обеспечивавшие обмен информацией до уровня взводов или групп.



В западной прессе после смены президентов в США началась череда признаний о роли американских военнослужащих в управлении украинскими боевиками. В частности, были описания нескольких эпизодов, в которых находящийся в Европе штаб получал информацию о действиях ВСУ онлайн, и американский генерал управлял огнем гаубицы М777 с украинским расчетом. Речь шла не просто о передаче «картинки», а именно об обмене данными, вплоть до раздачи целей. В России сейчас занимаются своими разработкам, которые активно внедряются в армию. И, как видим, процесс идет успешно.

Дмитрий Астрахань