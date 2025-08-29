С другого бака: в войска поступили топливозаправщики малой емкости

Машина может перевозить на передний край до полутора тонн топлива

В подразделения снабжения начали поступать автотопливозаправщики на базе легкового автомобиля. Они имеют ряд преимуществ перед грузовиками — менее заметны для противника, могут передвигаться при отсутствии дорог, обладают хорошей маневренностью. Одна машина может перевозить до полутора тонн топлива. Эксперты отмечают, что такие заправщики позволяют сберечь дорогостоящую технику и личный состав.

Эффективность малой емкости

В войска начали поступать автотопливозаправщики малой емкости на базе автомобиля «УАЗ Профи». Они предназначены для заправки техники непосредственно на передовой. В отличие от «КамАЗов», эти заправщики менее заметны для противника и представляют собой малоразмерную цель. При этом они маневренные и проходимые. Одна такая машина может перевозить до полутора тонн топлива.

Как рассказали источники, заправщик уже хорошо зарекомендовал себя в зоне спецоперации.

Еще в начале СВО стало ясно, что топливозаправщики на базе грузовых автомобилей во многих ситуациях уязвимы и им нужна альтернатива, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Крупные топливозаправщики — приоритетная цель для противника, — объяснил эксперт. — Сначала за ними активно охотилась артиллерия, сейчас — беспилотники. Большие грузовики с цистернами тяжело спрятать. Им нужны пусть и проселочные, но дороги. Это позволяло противнику находить наши пути подвоза топлива и при возможности держать их под огневым контролем, нарушая логистику подразделений. Кроме того, бензовоз легко уничтожить — одного дрона с гранатой от РПГ хватит, чтобы сжечь большой грузовик дотла.

Отсюда возникали проблемы: заправку боевой техники приходилось отодвигать дальше от линии боевого соприкосновения, в безопасные места, отметил он.

— В этом случае к нужной точке приходилось отправлять на заправку тяжелую и дорогую бронетехнику, подвергая ее лишний раз опасности, — пояснил эксперт. — Стрелковые соединения снабжали с помощью легковых автомобилей, в салоны и багажники которых складывали канистры с топливом. Такой вид доставки ГСМ повышал пробеги, ставил под угрозу жизни и здоровье солдат, которые делали вместо одной поездки несколько.

Юрий Лямин отмечает, что «УАЗ» не так зависим от дорог. При необходимости он пройдет или протиснется там, где «КамАЗ» или «Урал» застрянет из-за габаритов.

— В итоге «УАЗ» позволит подвозить топливо как можно ближе к передовой, — считает эксперт. — Такие заправщики обладают рядом других преимуществ. Потеря «УАЗа» не так критична — это недорогая машина. Их небольшая стоимость позволит быстро насытить войска. Наличие нескольких небольших топливозаправщиков вместо одного позволит диверсифицировать пути поставки, сделав систему снабжения передовых подразделений более гибкой.

Также эксперт отметил, что на такие машины могут устанавливать цистерны для топлива со специальным антиосколочным покрытием. От прямого попадания снаряда они не спасут, но при осколочных пробитиях цистерны не дадут разливаться топливу, подчеркнул он.

— Это весьма эффективное решение в вопросах доставки топлива на передовую, — рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев. — Речь идет о технике, которая может находиться на передовой, но у которой топливо на исходе. Перед тем как стрелять, боевая машина должна быть заправлена, чтобы быстро покинуть огневую позицию, потому что по ней потом будет нанесен ответный удар.

Он отметил, что легковой автомобиль менее заметен, чем грузовой, и может скрытно прибыть к пункту назначения.

Как меняется система снабжения войск топливом

Ранее «Известия» сообщали, что для армии был разработан мобильный заправочный пункт. Всё его оборудование размещается в одном контейнере, который устанавливается на КамАЗ-5350 — это машина повышенной проходимости. В контейнере есть отсек для операторской, откуда осуществляются все необходимые операции по заправке техники.

Также в контейнере предусмотрены отсеки для генератора, электродвигателя, бензобака, запасных частей, инструментов и огнетушителей. При его создании был учтен опыт СВО. При необходимости его можно снять с автомобиля и установить на подготовленной площадке или в капонире. Для этого контейнер оснащен гидравлическими погрузочно-разгрузочными устройствами и стояночными опорами.

В 2010-е годы органы тыла Вооруженных сил были серьезно реформированы. Произошло слияние двух ранее самостоятельных видов обеспечения, существовавших в структуре тыла ВС России, — технического и тылового. В итоге войска получили единую систему материально-технического обеспечения.

Тогда же в армии появились принципиально новые полевые склады горючего — с эластичными емкостями. Они изготавливаются из термопластичного полиуретана и способны функционировать при температуре от –60 до +50 градусов по Цельсию. Полевой склад горючего состоит из нескольких «подушек», каждая объемом 50 кубометров.

Гибкий резервуар можно установить на любом грунте — на песке, камнях или в болотистой местности, а зимой — прямо на снегу. При необходимости его можно быстро закопать в землю. При этом резервуар нового типа гораздо удобнее металлического аналога, ведь обычно в армии использовались хорошо известные 200-литровые бочки.

Цепочка доставки горючего на передний край начинается в глубокой тыловой зоне. На станции разгрузки из железнодорожных цистерн ГСМ поступают на мобильный склад в специальные замаскированные полимерные резервуары. Топливо предварительно проходит все контрольные испытания в развернутой лаборатории.

После этого ГСМ перевозятся на стационарные склады, которые находятся ближе к линии боевого соприкосновения. Оттуда топливозаправщики доставляют его на различные участки в зоне боевых действий.

