Дрон Армии США впервые смог уничтожить беспилотник с помощью мины

Дроны

По мере совершенствования технических характеристик БПЛА и тактики их применения совершенствуются и средства борьбы с ними. Так, в ходе недавних учений в Форт-Ракере, штат Алабама, квадрокоптер армии США уничтожил дрон с помощью закрепленной мины Claymore.

Claymore содержит взрывчатое вещество С4 со слоем эпоксидной смолы в передней части, которые дополняют до 700 поражающих элементов в виде шариков. Несмотря на небольшие размеры, мина представляет смертельную опасность — при взрыве шарики разлетаются в радиусе 100 метров. С учетом этого Командный центр армии США в рамках проекта Shank рассматривает идею разработки небольших и недорогих БПЛА, которые можно оснащать противопехотными минами. В ходе испытаний был продемонстрирован перехват «вражеского» дрона другим, оснащенным миной. Как только они сблизились, последовала команда оператора на подрыв мины. В результате «вражеский» дрон был полностью уничтожен, в то время, как перехватчик не только уцелел, но и восстановил временно потерянную при подрыве связь с оператором.

Александр Агеев