Ожидаемый дефект: у 14 самолетов SSJ-100 выявили недостатки в конструкции фюзеляжа

Источник изображения: Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Росавиация предписала авиакомпаниям провести срочный осмотр и ремонт бортов

У 14 самолетов Sukhoi Superjet 100 выявлены конструкторские недостатки в крепеже фюзеляжа. Об этом Росавиацию предупредил производитель воздушных судов — ПАО «Яковлев». Агентство уже предписало авиакомпаниям провести проверку 14 бортов, выпущенных в 2016 году. Проблема касается крепежа между кабиной пилотов и передней дверью самолетов. Попавшие под подозрение авиалайнеры летают в авиакомпаниях «Ямал», «Россия», «Азимут» и ряде других. В ходе эксплуатации у них могут появиться трещины, деформации и складки в проблемной зоне фюзеляжа. Если в ходе осмотра эти недостатки выявятся, предписано снять борты с полетов для проведения ремонта.

Какие проблемы с фюзеляжем могут быть у «Суперджета»

На 14 самолетах Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95) есть риск конструктивных недостатков фюзеляжа, следует из письма ПАО «Яковлев» в Росавиацию от 15 мая 2025 года. На основании этого обращения Росавиация 1 августа выпустила директиву летной годности — она предписывает авиакомпаниям провести осмотры самолетов и при необходимости их ремонт. «Известия» ознакомились с обоими документами.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey/news.ru

Источник изображения: iz.ru

«В процессе эксплуатации самолетов типа RRJ-95 выявлены отклонения типовой конструкции фюзеляжа по стыку стрингеров 42-44 с балкой-дублером шпангоута 12 отсека Ф2 от конструкторской документации», — отмечено в директиве.

Заместитель главы Росавиации Андрей Добряков предписал эксплуатирующим организациям провести сервисные работы на самолетах с серийными номерами 95104–95117 (всего 14 штук), на которых могут быть конструктивные отклонения, говорится в его письме в авиакомпании. Все самолеты этой партии выпущены в 2016 году.

При отсутствии крепежа стрингеров на уже эксплуатирующихся бортах предписывается ограничить их летную годность вплоть до устранения технических отклонений. Специально для этих ремонтных работ «Яковлев» выпустил сервисный бюллетень с точным описанием алгоритма действий техников.

Проблемы с креплением на некоторых SSJ-100 могут встречаться между кабиной пилотов и пассажирской дверью, отмечается в бюллетене. Чтобы проверить самолет, необходимо провести детальный осмотр обшивки, а также шпангоутов, балок и стрингеров (несущих элементов фюзеляжа) на предмет складок, трещин, деформаций, ослабления болтовых или заклепочных соединений.

Фото: ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева

Источник изображения: iz.ru

Для этого необходимо демонтировать обшивку дверного проема, убрать туалетный модуль и снять маты теплозвукоизоляции. Так техник получит доступ к конструктивным элементам, которые он должен осмотреть. При этом необходимо использовать специальные инструменты — телескопическое зеркало, лупу и фонарь, — чтобы обнаружить возможные микроповреждения.

Если отклонения в конструкции подтвердятся, то самолеты должны отправиться на ремонт.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) на текущий момент — единственный серийный российский самолет, который был разработан уже после распада СССР при участии европейских компаний в части авионики, двигателей и др. Самолет выпускали в 2007–2022 годах, с 2022 года ведется активная разработка импортозамещенного варианта SSJ-New.

По информации портала russianplanes.net, SSJ-100 с указанными в директиве номерами летают в авиакомпаниях «Россия» (один борт), «Азимут» (один борт), «Ямал» (пять бортов). Несколько самолетов находится на хранении у разных организаций, в том числе в КБ Сухого, в «Ямале» и др.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Источник изображения: iz.ru

Справка «Известий»

Всего в России произведено 232 самолета SSJ-100, в эксплуатации с действующими сертификатами летной годности находится около сотни. После ряда авиапроисшествий МАК заострял внимание на недостатках конструкции шасси, которые при авариях могут повредить топливные баки. В импортозамещенной версии SSJ-NEW планируют изменить конструкции шасси.

В пресс-службе «Азимута» «Известиям» подтвердили, что у авиакомпании под дополнительный осмотр попадает только один самолет, который не выполняет регулярные полеты.

— Осмотр дверного проема на этом самолете будет осуществлен в соответствии с регламентом работ и не требует его срочной остановки, — рассказали там. — Поэтому регулярному расписанию ничего не угрожает.

Как рассказали «Известиям» в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»), компания «Яковлев» как разработчик воздушного судна инициировала выпуск этой обязательной директивы летной годности для самолетов SSJ-100, действуя в тесном взаимодействии с Росавиацией.

— Документ носит превентивный характер и направлен на поддержание летной годности действующего парка самолетов, — отметили в ОАК.

Работа включает в том числе модификацию систем самолета и усиленный контроль важнейших элементов конструкции. Такой подход гарантирует безопасную эксплуатацию самолетов, отметили там.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Источник изображения: iz.ru

По информации ОАК, продление сроков выполнения отдельных работ сопровождается внедрением дополнительных эксплуатационных процедур, гарантирующих беспроблемную эксплуатацию лайнеров.

«Известия» направили запросы в Росавиацию, «Ростех», в авиакомпании.

Зачем выпускаются директивы летной годности

— Директивы летной годности выпускаются для срочного исполнения, когда риск безопасности полетов оценивается как высокий, — сказал «Известиям» основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.

На основании таких директив самолеты могут отстраняться от полетов. Это и есть ограничения летной годности, добавил он.

— В ходе эксплуатации авиатехники порой обнаруживаются производственно-конструктивные дефекты, которые не проявляли себя во время испытаний, — отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

В данном случае сделано предположение о том, что крепеж ослаблен, что потенциально может провести к проблемам, сказал эксперт. По его словам, похожая логика реализована в отзывных кампаниях в автопроме. Не факт, что у конкретного борта есть дефект, но его надо проверить, чтобы убедиться в безопасности.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Источник изображения: iz.ru

— Чаще всего отклонения в конструкции бывают из-за нарушений при производстве, — отметил Андрей Патраков.

Судя по описанию, это сложный ремонт, отмечает эксперт.

Между тем эксперты обращают внимание, что ограничения летной годности и ремонты — это часть рутинной работы для всех разработчиков.

— И на отечественных, и на зарубежных самолетах, вертолетах, двигателях практически постоянно обнаруживаются какие-то дефекты, — отмечает Олег Пантелеев. — По массовым типам воздушных судов количество директив может исчисляться десятками. В подавляющем большинстве это не приводит к длительным простоям авиатехники.

По словам Андрея Патракова, самый нашумевший инцидент с отклонениями при производстве фюзеляжа — это отлетевшая в полете заглушка аварийного выхода на Boeing B737-MAX в 2024 году. В ходе проверки самолетов выяснилось, что на многих бортах заглушки люков были установлены ненадлежащим образом.

Владимир Гаврилов

Станислав Федоров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Boeing-737
СуперДжет-100
Компании
Boeing
ОАК
Ростех
