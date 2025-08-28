Ожидаемый дефект: у 14 самолетов SSJ-100 выявили недостатки в конструкции фюзеляжа

Росавиация предписала авиакомпаниям провести срочный осмотр и ремонт бортов

У 14 самолетов Sukhoi Superjet 100 выявлены конструкторские недостатки в крепеже фюзеляжа. Об этом Росавиацию предупредил производитель воздушных судов — ПАО «Яковлев». Агентство уже предписало авиакомпаниям провести проверку 14 бортов, выпущенных в 2016 году. Проблема касается крепежа между кабиной пилотов и передней дверью самолетов. Попавшие под подозрение авиалайнеры летают в авиакомпаниях «Ямал», «Россия», «Азимут» и ряде других. В ходе эксплуатации у них могут появиться трещины, деформации и складки в проблемной зоне фюзеляжа. Если в ходе осмотра эти недостатки выявятся, предписано снять борты с полетов для проведения ремонта.

Какие проблемы с фюзеляжем могут быть у «Суперджета»

На 14 самолетах Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95) есть риск конструктивных недостатков фюзеляжа, следует из письма ПАО «Яковлев» в Росавиацию от 15 мая 2025 года. На основании этого обращения Росавиация 1 августа выпустила директиву летной годности — она предписывает авиакомпаниям провести осмотры самолетов и при необходимости их ремонт. «Известия» ознакомились с обоими документами.

«В процессе эксплуатации самолетов типа RRJ-95 выявлены отклонения типовой конструкции фюзеляжа по стыку стрингеров 42-44 с балкой-дублером шпангоута 12 отсека Ф2 от конструкторской документации», — отмечено в директиве.

Заместитель главы Росавиации Андрей Добряков предписал эксплуатирующим организациям провести сервисные работы на самолетах с серийными номерами 95104–95117 (всего 14 штук), на которых могут быть конструктивные отклонения, говорится в его письме в авиакомпании. Все самолеты этой партии выпущены в 2016 году.

При отсутствии крепежа стрингеров на уже эксплуатирующихся бортах предписывается ограничить их летную годность вплоть до устранения технических отклонений. Специально для этих ремонтных работ «Яковлев» выпустил сервисный бюллетень с точным описанием алгоритма действий техников.

Проблемы с креплением на некоторых SSJ-100 могут встречаться между кабиной пилотов и пассажирской дверью, отмечается в бюллетене. Чтобы проверить самолет, необходимо провести детальный осмотр обшивки, а также шпангоутов, балок и стрингеров (несущих элементов фюзеляжа) на предмет складок, трещин, деформаций, ослабления болтовых или заклепочных соединений.

Для этого необходимо демонтировать обшивку дверного проема, убрать туалетный модуль и снять маты теплозвукоизоляции. Так техник получит доступ к конструктивным элементам, которые он должен осмотреть. При этом необходимо использовать специальные инструменты — телескопическое зеркало, лупу и фонарь, — чтобы обнаружить возможные микроповреждения.

Если отклонения в конструкции подтвердятся, то самолеты должны отправиться на ремонт.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) на текущий момент — единственный серийный российский самолет, который был разработан уже после распада СССР при участии европейских компаний в части авионики, двигателей и др. Самолет выпускали в 2007–2022 годах, с 2022 года ведется активная разработка импортозамещенного варианта SSJ-New.

По информации портала russianplanes.net, SSJ-100 с указанными в директиве номерами летают в авиакомпаниях «Россия» (один борт), «Азимут» (один борт), «Ямал» (пять бортов). Несколько самолетов находится на хранении у разных организаций, в том числе в КБ Сухого, в «Ямале» и др.

Справка «Известий» Всего в России произведено 232 самолета SSJ-100, в эксплуатации с действующими сертификатами летной годности находится около сотни. После ряда авиапроисшествий МАК заострял внимание на недостатках конструкции шасси, которые при авариях могут повредить топливные баки. В импортозамещенной версии SSJ-NEW планируют изменить конструкции шасси.

В пресс-службе «Азимута» «Известиям» подтвердили, что у авиакомпании под дополнительный осмотр попадает только один самолет, который не выполняет регулярные полеты.

— Осмотр дверного проема на этом самолете будет осуществлен в соответствии с регламентом работ и не требует его срочной остановки, — рассказали там. — Поэтому регулярному расписанию ничего не угрожает.

Как рассказали «Известиям» в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»), компания «Яковлев» как разработчик воздушного судна инициировала выпуск этой обязательной директивы летной годности для самолетов SSJ-100, действуя в тесном взаимодействии с Росавиацией.

— Документ носит превентивный характер и направлен на поддержание летной годности действующего парка самолетов, — отметили в ОАК.

Работа включает в том числе модификацию систем самолета и усиленный контроль важнейших элементов конструкции. Такой подход гарантирует безопасную эксплуатацию самолетов, отметили там.

По информации ОАК, продление сроков выполнения отдельных работ сопровождается внедрением дополнительных эксплуатационных процедур, гарантирующих беспроблемную эксплуатацию лайнеров.

«Известия» направили запросы в Росавиацию, «Ростех», в авиакомпании.

Зачем выпускаются директивы летной годности

— Директивы летной годности выпускаются для срочного исполнения, когда риск безопасности полетов оценивается как высокий, — сказал «Известиям» основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.

На основании таких директив самолеты могут отстраняться от полетов. Это и есть ограничения летной годности, добавил он.

— В ходе эксплуатации авиатехники порой обнаруживаются производственно-конструктивные дефекты, которые не проявляли себя во время испытаний, — отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

В данном случае сделано предположение о том, что крепеж ослаблен, что потенциально может провести к проблемам, сказал эксперт. По его словам, похожая логика реализована в отзывных кампаниях в автопроме. Не факт, что у конкретного борта есть дефект, но его надо проверить, чтобы убедиться в безопасности.

— Чаще всего отклонения в конструкции бывают из-за нарушений при производстве, — отметил Андрей Патраков.

Судя по описанию, это сложный ремонт, отмечает эксперт.

Между тем эксперты обращают внимание, что ограничения летной годности и ремонты — это часть рутинной работы для всех разработчиков.

— И на отечественных, и на зарубежных самолетах, вертолетах, двигателях практически постоянно обнаруживаются какие-то дефекты, — отмечает Олег Пантелеев. — По массовым типам воздушных судов количество директив может исчисляться десятками. В подавляющем большинстве это не приводит к длительным простоям авиатехники.

По словам Андрея Патракова, самый нашумевший инцидент с отклонениями при производстве фюзеляжа — это отлетевшая в полете заглушка аварийного выхода на Boeing B737-MAX в 2024 году. В ходе проверки самолетов выяснилось, что на многих бортах заглушки люков были установлены ненадлежащим образом.

Владимир Гаврилов

Станислав Федоров